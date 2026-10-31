BDDK'den kurumları ve başkan Kavcıoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

BDDK'den yapılan açıklamada, kurumları ve başkan Kavcıoğlu hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu kaydedilerek, "Söz konusu paylaşımlarda kurumumuz ve başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir." denildi.

BDDK'DAN O İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kurumun görev ve yetki alanının ilgili mevzuatla açıkça belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu süreçteki rol ve sorumlulukların da bu çerçeveyle sınırlı olduğu kaydedildi.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK"

Açıklamada, asılsız iddiaların sürecin sağlıklı yürütülmesine zarar verdiği belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuz ve başkanımızı mesnetsiz ithamlarla hedef alan dezenformasyon niteliğindeki bu tür paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra sürecin yetkili kurum ve kuruluşlarca sağlıklı şekilde yürütülmesini de sekteye uğratmaktadır. Bu kapsamda, kurumumuzun ve başkanımızın itibarını hedef alan sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacak, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacak ve süreç titizlikle takip edilecektir."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır