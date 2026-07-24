Altın alırken bu detayı atlayan zarar edebiliyor!

Altın takısı satın alırken yalnızca fiyatı dikkate almak doğru seçim için yeterli olmuyor. Sektör temsilcileri, tüketicilerin ürünün ayarını, kullanım amacını ve teknik özelliklerini de göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekiyor. Farklı ayar seçenekleri; dayanıklılık, kullanım alanı ve estetik açıdan birbirinden ayrılıyor.

Altın ayarı, bir ürünün içerdiği saf altın oranını ifade ediyor. Saf altın 24 ayar olarak kabul edilirken, günlük kullanıma uygun takılarda dayanıklılığı artırmak amacıyla altına farklı metaller ekleniyor. Bu sayede hem ürünlerin kullanım ömrü uzuyor hem de farklı tasarım seçenekleri ortaya çıkıyor. Uzmanlar, doğru ayar tercihinin yapılabilmesi için ürünün hangi amaçla kullanılacağının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

GÜNLÜK KULLANIMDA HANGİ AYAR ÖNE ÇIKIYOR?

Günlük kullanım için tercih edilen altın takılar arasında 14 ayar altın, sağlam yapısıyla öne çıkıyor. Yüzük, bileklik, kolye ve küpe gibi sık kullanılan ürünlerde uzun ömürlü kullanım sunarken, çizilme ve deformasyona karşı daha dayanıklı bir yapı sağlıyor.

18 ayar altın ise daha yüksek saf altın oranı ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Bu ayar özellikle zarif tasarımlı ve pırlantalı takılarda tercih edilirken, 22 ayar altın yüksek saf altın oranı nedeniyle daha çok geleneksel takılar ile yatırım amacıyla değerlendirilen ürünlerde kullanılıyor. Uzmanlar, ayar seçimi yapılırken kullanım sıklığı ile beklentilerin birlikte değerlendirilmesini öneriyor.

TÜKETİCİLER ARTIK DAHA FAZLA ARAŞTIRIYOR

Kuyumculuk sektöründe son dönemde gözlenen eğilimler, tüketicilerin satın alma öncesinde ürün özellikleri hakkında daha kapsamlı araştırma yaptığını ortaya koyuyor. Altının ayarı, işçilik kalitesi, sertifika bilgisi ve kullanım alanı, fiyat kadar önem verilen kriterler arasında yer alırken, bilinçli alışveriş anlayışının güvenilir markalara olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor.

"DOĞRU BİLGİLENDİRME MEMNUNİYETİ ARTIRIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, ayar seçiminin kişisel ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğini belirtti.

Karaman, "Altın takılarda doğru ayar seçimi, kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere göre değişiklik gösterir. Günlük kullanım, özel günler ya da uzun vadeli değerlendirme gayesiyle yapılacak tercihler farklı özellikler gerektirir. Bu sebeple satın alma sürecinde yalnızca ayar bilgisine değil; ürünün kullanım amacı, işçilik kalitesi ve güvenilirliği de birlikte değerlendirilmelidir. Doğru bilgilendirme ile yapılan seçimler, tüketicilerin uzun yıllar memnuniyetle kullanabilecekleri ürünlere ulaşmalarını sağlar." ifadelerini kullandı.

GÜVENİLİR SATIŞ NOKTALARI ÖNEM KAZANIYOR

Sektör uzmanları, altın satın alırken ürünün ayar bilgisinin açık şekilde belirtilmesine, sertifikalı olmasına ve fiyatlandırma detaylarının şeffaf biçimde sunulmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Güvenilir satış noktalarının tercih edilmesinin hem ürünün doğruluğu hem de alışveriş güvenliği açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır