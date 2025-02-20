Altın alırken bunu yapmak zorunlu olunca alışverişten vazgeçtiler! Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

Kuyumcudan 185 bin liralık ve üzeri alışverişte kimlik ibrazı zorunlu olmasıyla beraber bu bilgilerin 8 yıl boyunca saklanmasına yönelikte düzenleme getirildi. Yapılan bu düzenleme müşterileri tedirgin ederken bazı müşteriler kimliklerini paylaşmak istemeyip alışverişten vazgeçiyor ya da kayıt dışılığa yöneliyor.

8 YIL BOYUNCA SAKLAMAK ZORUNLU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, 185 bin liralık limitin değişmesi gerektiğini belirterek bu limitin 500 bin lira olması gerektiğini söyledi. Özboyacı, 185 bin lira sınırını belirlendiği gün bu limitin 60 gram altına tekabül ederken şu anda 54 gram altına düştüğünü kaydederek, "Yani tasarrufunu değerlendirmek isteyen biri dükkana gelse 2 tane 30 gramlık burma alsa 60 gram eder. 30 bin TL’nin üzerindeki işlemler zaten bankadan geçiyor. Bankadan geçtiği için biz müşteriye fatura kesiyoruz. Faturada T.C. numarası da dahil olmak üzere tüm bilgileri yazıyor. Üstüne bir de kimliği alıp 8 yıl saklayacaksınız" cümlelerini kurdu.

VATANDAŞ KİMLİK VERMEK İSTEMİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda vatandaşın altın alırken tedirgin olduğunun altını çizerek, limitin 500 bin lira olması gerektiğini aktardı.

Yıldırımtürk, 5 tane Cumhuriyet altını, 5 tane altın bilezik alındığında 200 bin lira tuttuğunu söyleyerek bu kadarlık bir alışverişte neden kimlik istendiğinin sorulduğunu belirtti. Yıldırımtürk, "Rakam yüksek olduğunda kimlik istenince bu kez vatandaşın çok fazla çekincesi olmuyor. Vatandaş kuyumcudan 3-5 parça bir şey aldığında, 185 bin TL’yi aştığında ‘kimlik vereceksiniz’ dendiğinde bu caydırıcı oluyor, kayıt dışılığı artıran bir uygulama oluyor" sözlerini sarf etti.

SEKTÖRE SORULMALI

Yıldırımtürk, yetkililerin bu tarz düzenlemeler yaparken sektöre danışılması gerektiğini ifade ederek, "Banka üzerinden alışveriş yapıldığında fatura, fiş kesiliyor kayıt altına alınıyor. Bu kayıt dışılık sadece kuyumculukta yok" dedi.

Altının daha gizli bir tasarruf aracı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, "Tabi bunu fon şeklinde alabilirsiniz, altın sertifikası olarak alabilirsiniz o zaman bu kayıtlı olur. Şu anda altın alışverişlerinde fatura kesmemeyi gerektirecek hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Son olarak Yıldırımtürk altın fiyatları için de konuştu. Donald Trump'ın açıklamalarının tedriginlik oluşturduğunu kaydeden Yıldırımtürk, ons altının 3 bin doların görüleceğini ifade etti. Altın için çok sert bir düşüş olacağına dair bir durumun olmadığını belirten Yıldırımtürk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yurt içinde ise vatandaş enflasyondaki gelişmeleri izliyor. Paranın değerini korumak için altın alıyorlar. Kuyumcularda fiyatlar 3500 TL civarında. Önümüzdeki günlerde 3750 TL’yi görürüz. Yıl sonu için 4.250-4.350 TL seviyelerini görebiliriz.”