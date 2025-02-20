FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın alırken bunu yapmak zorunlu olunca alışverişten vazgeçtiler! Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

Altın alırken bunu yapmak zorunlu olunca alışverişten vazgeçtiler! Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.02.2025 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde kuyumcudan 185 bin liralık ve üzeri alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu hale getirilmişti. Ancak altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber kuyumcular yeni limit talebinde bulundu. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, 185 bin TL olan limitin 500 bin TL’ye çıkarılmasını talep etti. İşte detaylar...

Altın alırken bunu yapmak zorunlu olunca alışverişten vazgeçtiler! Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

Kuyumcudan 185 bin liralık ve üzeri alışverişte kimlik ibrazı zorunlu olmasıyla beraber bu bilgilerin 8 yıl boyunca saklanmasına yönelikte düzenleme getirildi. Yapılan bu düzenleme müşterileri tedirgin ederken bazı müşteriler kimliklerini paylaşmak istemeyip alışverişten vazgeçiyor ya da kayıt dışılığa yöneliyor.

Altın 3

8 YIL BOYUNCA SAKLAMAK ZORUNLU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, 185 bin liralık limitin değişmesi gerektiğini belirterek bu limitin 500 bin lira olması gerektiğini söyledi. Özboyacı, 185 bin lira sınırını belirlendiği gün bu limitin 60 gram altına tekabül ederken şu anda 54 gram altına düştüğünü kaydederek, "Yani tasarrufunu değerlendirmek isteyen biri dükkana gelse 2 tane 30 gramlık burma alsa 60 gram eder. 30 bin TL’nin üzerindeki işlemler zaten bankadan geçiyor. Bankadan geçtiği için biz müşteriye fatura kesiyoruz. Faturada T.C. numarası da dahil olmak üzere tüm bilgileri yazıyor. Üstüne bir de kimliği alıp 8 yıl saklayacaksınız" cümlelerini kurdu.

iStock-969575406

VATANDAŞ KİMLİK VERMEK İSTEMİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda vatandaşın altın alırken tedirgin olduğunun altını çizerek, limitin 500 bin lira olması gerektiğini aktardı.

Altın-6

Yıldırımtürk, 5 tane Cumhuriyet altını, 5 tane altın bilezik alındığında 200 bin lira tuttuğunu söyleyerek bu kadarlık bir alışverişte neden kimlik istendiğinin sorulduğunu belirtti. Yıldırımtürk, "Rakam yüksek olduğunda kimlik istenince bu kez vatandaşın çok fazla çekincesi olmuyor. Vatandaş kuyumcudan 3-5 parça bir şey aldığında, 185 bin TL’yi aştığında ‘kimlik vereceksiniz’ dendiğinde bu caydırıcı oluyor, kayıt dışılığı artıran bir uygulama oluyor" sözlerini sarf etti.

thumbs_b_c_e8332e7fffa1898bdf8d3b83964a185c

SEKTÖRE SORULMALI

Yıldırımtürk, yetkililerin bu tarz düzenlemeler yaparken sektöre danışılması gerektiğini ifade ederek, "Banka üzerinden alışveriş yapıldığında fatura, fiş kesiliyor kayıt altına alınıyor. Bu kayıt dışılık sadece kuyumculukta yok" dedi.
Altının daha gizli bir tasarruf aracı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, "Tabi bunu fon şeklinde alabilirsiniz, altın sertifikası olarak alabilirsiniz o zaman bu kayıtlı olur. Şu anda altın alışverişlerinde fatura kesmemeyi gerektirecek hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Altın-9

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Son olarak Yıldırımtürk altın fiyatları için de konuştu. Donald Trump'ın açıklamalarının tedriginlik oluşturduğunu kaydeden Yıldırımtürk, ons altının 3 bin doların görüleceğini ifade etti. Altın için çok sert bir düşüş olacağına dair bir durumun olmadığını belirten Yıldırımtürk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yurt içinde ise vatandaş enflasyondaki gelişmeleri izliyor. Paranın değerini korumak için altın alıyorlar. Kuyumcularda fiyatlar 3500 TL civarında. Önümüzdeki günlerde 3750 TL’yi görürüz. Yıl sonu için 4.250-4.350 TL seviyelerini görebiliriz.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.438,99
3.439,62
% 0.4
08:58
Ons Altın / TL
106.935,79
106.988,46
% 0.39
09:13
Ons Altın / USD
2.945,07
2.945,45
% 0.32
09:13
Çeyrek Altın
5.502,38
5.623,78
% 0.4
08:58
Yarım Altın
10.970,37
11.247,55
% 0.4
08:58
Ziynet Altın
22.009,52
22.426,31
% 0.4
08:58
Cumhuriyet Altını
23.465,00
23.820,00
% 1.25
16:33
Canlı Borsa
Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama... Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...
'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Altın altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...

Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.