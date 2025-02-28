Altın almak için fırsat kollayanlar dikkat! Uzman isim sarı madende düşüşün tarihini açıkladı, 'Beklediğimiz oldu ama...'

Altın fiyatları düşüyor mu? Yeni yılla beraber altın fiyatları yukarı yönlü ivmesini arttırmaya başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 16 değerinde değer kazanan gram altın ile beraber ons altın yüzde 12 değer kazanarak yatırımcının güvenli limanı olmasını sürdürdü.

Rusya-Ukrayna ve Gazze'deki savaşların dünyada küresel ölçekte stres oluşturması, ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın gümrük savaşlarını başlatması ve dünyayı yeni bir gerilim hattının içine sokması, Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler ve ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed'in faiz indirme sürecine ara vereceğine dair tahminlerin yürütülmesi nedeniyle altın yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Hızlı bir şekilde yükselişine devam eden altında bir düşüşün olacağını belirten uzmanların beklentilerine yanıt geldi. Dün fiyatı düşmeye başlayan altın yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarının düşme sürecinin devam edip etmeyeceği ise araştırılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın serbest piyasada şu anda 3 bin 358 liradan çeyrek altın 5 bin 524 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 417 liradan çeyrek altın ise 5 bin 577 liradan alıcı buluyor.

Altındaki fiyat değişimi ise son 1 haftada şu şekilde:



ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ekol Tv'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarının çok hızlı arttığını bir kez daha hatırlattı. Memiş, şu anda yaşanan fiyat düşüşü haricinde Mart ayında da fiyatların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Memiş, şu cümleleri kurdu:



"Altın fiyatlarında özellikle ons ve gram tarafında ciddi artışlar vardı. Gram altın tarafından yüzde 12 ons altın tarafında yüzde 16 oranında artış yaşandı. Beklediğimiz düşüşler başladı gibi ama asıl düşüşü mart ayında bekliyorum."