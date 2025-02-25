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Altın almak için fırsat kolllayanlar dikkat! Uzman isim tarih verdi, 'Gram o seviyenin altına sarkacak' Yatırımcının içine su serpecek açıklama geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.02.2025 08:44
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Altın yükselişine devam edecek mi? Yılbaşından bu yana yüzde 16 oranında değer kazanan gram altın yükselişine devam ediyor. Altın tarafındaki bu agresif yükselişin ne zaman durulacağı merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında yatırımcıya seslendi. Memiş, nakite ihtiyacı olmayanların beklemesi gerektiğini kaydederek gram altının yılın ikinci yarısında 4 bin lirayı bulacağını ifade etti.

Altın almak için fırsat kolllayanlar dikkat! Uzman isim tarih verdi, 'Gram o seviyenin altına sarkacak' Yatırımcının içine su serpecek açıklama geldi

Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlaması, Londra'daki altınların ABD'ye transferi, Çin'in agresif bir şekilde altın alımına yönelmesi, merkez bankalarının altına olan rağbeti gibi etkenler sarı madenin fiyatının yükselmesine neden oluyor.

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TRUMP ALTINI SARSIYOR

ABD tarafından Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik düzenlemelerinin ABD içerisinde altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasına ve alımların artmasına neden oldu. Bir taraftan da Amerika Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indirimine gideceğine dair beklentide azalmaya başladı.

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GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Trump'ın kararları küresel piyasalarda belirsizlik oluştururken altın yatırımcısı agresif bir şekilde yükselen altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gram altın tarafında 3 bin 446 lira seviyelerinde ilerlerken çeyrek altın 5 bin 572 liradan alıcı buluyor.

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Altının ne zamana kadar bu kadar agresif bir şekilde yukarı yönlü tırmanacağı merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK canlı yayınında sarı metalin gidişatı hakkında değerlendirmede bulundu.

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MART AYINDA FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Memiş, Mart ayını işaret ederek düşüş beklentisini sürdürdüklerini aktararak, "Gram altın tarafında 3 bin 400 liranın altındaki sarkmaları takip edeceğiz. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor" sözlerini kullandı.

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Yıl başından bu yana ons altının yüzde 12 gram altının ise yüzde 16'lık bir kar verdiğini belirten Memiş, "Altın çok agresif yükseldi ve gram altın tarafında 500 liraya kadar yükseliş oldu" şeklinde konuştu.

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ALTIN ALMAK İÇİN BEKLEYENLER DİKKAT!

Elinde altın bulunduran ve nakite ihtiyacı olmayan yatırımcıya seslenen Memiş, beklemeleri gerektiğini ifade ederek; gram altın tarafında yılın ikinci yarısında 4 bin lirayı beklediklerini hatırlattı.

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Altın almak için fırsat kollayanların içine su serpecek açıklamalarda bulunan Memiş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kısa vadede altın alımı için fırsat kollayanlar bence gecikmedi. Piyasalar sonsuza kadar yükselmez mutlaka kar satışları yapılacaktır. Fiziki altın tarafında talep ne kadar çok devam ederse altın fiyatları o kadar yükselir"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.444,97
3.445,37
% -0.33
08:45
Ons Altın / TL
107.078,14
107.122,40
% -0.38
09:00
Ons Altın / USD
2.937,14
2.937,50
% -0.45
09:00
Çeyrek Altın
5.511,95
5.633,18
% -0.33
08:45
Yarım Altın
10.989,45
11.266,36
% -0.33
08:45
Ziynet Altın
22.047,81
22.463,81
% -0.33
08:45
Cumhuriyet Altını
23.465,00
23.820,00
% 0.27
17:00
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