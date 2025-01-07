Altın almak isteyenlere tarih verdi! Gram altın için kritik rakam '2024'teki kazançlar...'

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almak mantıklı mı? Altın yatırımcıları yeni yılın ilk günleriyle beraber bu soruların yanıtını aramaya başladı. Altının 2025 yılındaki performansı merak edilirken, rekorlarla geçen bir yılın ardından yeni yılda altının yönünün ne olacağı araştırılıyor. Uzmanlardan, altınla ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.

A Para canlı yayınında konuşan ekonomist Ekin Çınar altın fiyatlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ALTINDA KADEMELİ YÜKSELİŞLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

"Aslında son söyleyeceğimi başta söyleyeyim; biz bu yıl için de kademeli yükselişlerin devamını bekliyoruz altında. Ons altın özelinde. Ama kazançların 2024'e kıyasla daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Yani o 2000'den 2800 dolara giden hareketi, 2024 yılında böyle bir hareket gördük, bir bu kadar daha yükseliş beklemiyoruz ama 3 bin dolarlı seviyelerin çok rahat 2025 yılı içerisinde test edilebileceği kanaatindeyiz.

"ALTIN FİYATLARINI ÇOK DA AŞAĞI ÇEKECEK BİR OLGU SUNMUYOR"

Burada şöyle önemli bir nokta var; dolar endeksi güçleniyor, işte bu pek çok varlık fiyatını başta euro dolar olmak üzere orada da bence zayıflama sürecek, aşağı çekiyor ama burada dolar endeksindeki güçlenme büyük ölçüde yen ve eurodan kaynaklı ki bu iki para birimi zaten dolar endeksinin yüzde 65'i gibi bir yeri oluşturuyor, yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla da altın fiyatlarını çok da aşağı çekecek bir olgu sunmuyor. Zaten bunu grafikte de görüyoruz.

Keza yine aynı şekilde alternatif getiriler yükseliyor, ABD'de faizler yükseliyor, tahvil getirileri ama bu da altını çok hırpalaması gerektiği kadar hırpalamıyor. Çünkü burada iki nokta var tampon görevi gören. İlki küresel Merkez Bankalarının altın alımları. Burada küresel Merkez Bankaları rezerv çeşitlendirmek adına fiziki altın alımı yapıyorlar. Çin bir süredir mayıstan kasıma kadardı yanlış hatırlamıyorsam ara vermişti, kasım ayı itibarıyla tekrardan başladığını görüyoruz bilançodan. Diğer taraftan da jeopolitik riskler yani Trump geldi birden söndü gibi bir ortam olmayacağı aşikar. Dolayısıyla bu iki etmenin tampon görevi görmesini bekliyoruz.

"DAHA SINIRLI KAZANÇLAR"

FED toplantısının ardından teknik olarak ciddi bir kanal kırılması oldu altında ama az önce de söylediğim gibi 2600 seviyesinin altında hızlı bir düşüş görünmüyor, yukarı yönlü toparlanmalar da zayıf. O yüzden yakın vadede daha sınırlı, daha dar bir alanda işte 2600 - 2660 bandını biz burada ön plana çıkarıyoruz. 2660 seviyesi önemli bir hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamadan geçiyor. İşte tekrardan istikrarlı yükselişlerin görülmesi için 2660 aşılması lazım diyoruz ama kısa vadede 2600 - 2660 bandında birazcık daha Trump'ın göreve gelmesi ve oradaki uygulamaların netleşmesi durumuna kadar bu bandı izleyeceğiz. Tekrar etmek isterim yakın vadede önemli sel satışların olmasını beklemiyoruz. Yukarı yönlü eğilimin daha sınırlı hareketlerle olarak devam etmesini bekliyoruz. 2024'teki o yükseliş hareketi bir o kadar daha yükseliş beklemiyoruz, daha sınırlı kazançlarla birazcık daha temkinli hareketlerle kademeli yükselişin sürmesini bekliyoruz altında"

CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise altın fiyatlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DÜŞÜŞLER GELEBİLİR"

"Bu hafta kararsız başladı diyebiliriz. Bu hafta tarım dışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz ABD cephesinde. Bir miktar düşüş bekleniyor ve aslında özellikle yatırımcının odaklandığı nokta FED'in faiz kararı olmuş olacak. Fed'den 4 faiz indirimi bekleniyordu 2025'te ama bu 2'ye indi. Artık piyasa bunu tamamen kabullendi gibi görünüyor çünkü dolar endeksinde de çok ciddi bir yükseliş gördük, 109 seviyelerinin üzerine çıktı. Yani dolar birçok para birimi karşısında değer kazandı diyebiliriz. Altın da bundan etkilendi. Doların güçlü olması altın ve gümüşün emtia piyasasının baskılandığı görüyoruz. Ons cephesinde düşüşler bir miktar devam edebilir. Büyük global yatırım bankalarının da artık aslında 3000 dolar ve üzerindeki fiyat beklentilerini 2025'te daha aşağı revize ettiğini görüyoruz. Bu ise güçlü dolar ve daha zayıf bir altın piyasasına işaret ediyor açıkçası. Teknik olarak yatırımcılar eğer merak ederlerse; burada 2300 - 2400 bandına kadar ons altında düşüşler gelebilir. Bu da gram altında aslında 2800 - 2900 bandına kadar düşüşleri beraberinde getirebilir.

"2025'İN İLK YARISI ALTIN ALMAK İSTEYENLERE BİR FIRSAT VEREBİLİR"

Aslında daha çok şunu söyleyebiliriz; dünya düzeni değişiyor, jeopolitik riskler devam ediyor, Merkez Bankalarının alımları devam ediyor. 2025'in belirli bir dönemi, özellikle ilk yarısı altın almak isteyenlere bir fırsat verebilir altın almak isteyenlere altın almak açısından. Ve daha sonra zaten önümüzdeki 1 yılla 3 yıllık süre içerisinde ons altında yeniden bir değerlenme bekliyoruz. 2025'in belirli bir kısmı altın almak isteyenlere bir fırsat verecek ve daha sonra yeniden yükselişler görebiliriz diyebiliriz.

ALTINDA YENİ REKORLAR GELECEK Mİ?

2024'te İran'la İsrail savaşını ve misilleme sürecini takip ettik. Daha sonra ABD seçimleri vardı. Büyük global merkez bankaları faiz indirimine gitti yani birçok neden vardı ve ekonomide belirsizlikler daha fazlaydı. Böyle dönemlerde hem güvenli liman olarak hem de paramızın değerini korumak açısından altına yönelebiliyoruz. Ama 2025'te jeopolitik riskler konusunda daha pozitifiz. Merkez Bankalarının faiz indirimleri konusunda FED mümkün olduğunca faiz indirimini ötelemeye çalışacak. Bu da masadan kalkmış oluyor altını destekleyen tarafta. Bir de Trump gelince aslında daha çok daha güçlü bir dolar beklendiğinden dolayı...

ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Belirsizlik yine masada olursa çünkü 1. Trump dönemini biliyoruz. İşte sosyal medyadan sürecin yönetildiği, her sabah farklı haberlere uyandığımız bir piyasaya uyanıyorduk açıkçası. Yine aynı şekilde belirsizlikler devam ederse özellikle ticaret savaşları konusunda, evet altın rahatsız olacaktır bu durumdan ve pozitif fiyatlama yaşayacaktır. Ama daha çok beklenilenden daha az bir kaosun içerisinde geçirirsek Trump dönemini, bu biraz daha altının baskılanması, daha yatayda hareket etmesi anlamına gelecektir. O yüzden

2025'in ilk yarısı ve ikinci yarısını konuşmak gerekirse; ilk yarısı altının baskılandığı ve düştüğü, ikinci yarısı ise yeniden altının hareketlendiği ve yukarı yönde yönünü çevirdiği bir dönem olabilir.

ALTIN ALMAK MI SATMAK MI MANTIKLI?

Kısa vadeli için düşündüğümüzde altın zaten uzun vadeli bir yatırım aracı. Kısa vadeli için bu noktada çok ani bir harekete gerek yok. Düşüşler olabilir, düşüşlerde alabilen ya da tasarruflarını değerlendirebilenler belki altına katılabilirler. Elinde altın bulunduranlar açısından beklemeleri gereken bir dönem. Orta ve uzun vadede ise zaten elinde altın tutanlar yine kazanacaklar"

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