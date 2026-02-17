FİNANS

Altın basımında son bir yılın zirvesi: ‘Bankalar talep topluyor’

Altının yatırımcısına hızlı kazancı nedeniyle yatırımcıların ilgi odağı sarı metalde. Altına olan talep nedeniyle 2026’nın ilk ayında Cumhuriyet altınında rekor seviyede basım gerçekleşti. 2025 yılında da çeyrek altın üretiminde rekor kırılmıştı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Tasarruf yapmak isteyenlerin ilk uğrak noktası kuyumcular olmaya devam ediyor. Yatırım için son zamanlarda kırdığı rekorlar ile talebi artan altında basımlarda da rekor seviyeye ulaştı.

Ekonomim’in haberine göre, bu yılın ilk ayında basılan Cumhuriyet altını adedi 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak ayında çeyrek altın üretimi de 943 bin adedi bularak 2025’in aynı döneminden daha yüksek gerçekleşti.

2025’TE EN YÜKSEK BASIM OCAK’TA

2025 yılına bakıldığında ise en yüksek aylık basımın Ocak 2025’te gerçekleştiği görülüyor. Geçen yıl ocak ayında toplam basım 1 milyon 708 bin 982 adet, çeyrek altın basımı ise 1 milyon 215 bin 730 adet olmuştu. Yıl içinde özellikle yaz aylarında belirgin bir yavaşlama yaşandı. Haziran ayında toplam basım 428 bin 216 adede, temmuzda 413 bin 775 adede kadar geriledi. Ağustosta 425 bin 426 adet seviyesinde kalan üretim, eylülde yeniden ivme kazanarak 977 bin 22 adede çıktı.

SON 12 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Son çeyrekte toparlanma eğilimi sürerken ekimde 1 milyon 39 bini, kasımda 1 milyon 30 bin 746 adetlik basım gerçekleşti. Ancak aralık ayında sert bir düşüş yaşandı ve toplam basım 242 bin 703 adede kadar indi. 2026’nın ilk ayında görülen 1,39 milyon adetlik üretim, hem aralık ayındaki düşük bazın ardından güçlü bir sıçramaya işaret etti hem de son 12 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösterdi.

Çeyrek altın tarafında da benzer bir tablo oluştu; 2025’in son ayındaki 128 bin 710 adetlik üretimin ardından 2026 Ocak’ta 942 bin 450 adede çıkılarak dikkat çekici bir artış kaydedildi. Veriler, altına yönelik talebin yeni yılın ilk ayında yeniden hızlandığını ve darphanenin üretimi buna paralel artırdığını ortaya koyuyor.

TALEP GRAM ALTINDA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, talebin gram altın şeklinde devam ettiğini belirterek Ocak ayında meydana gelen altın basım adedinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Sene başında tarih değiştiği ve yeni tarihli altınlar basıldığı için esnaf bu ilk basımda daha fazla alıp elinde stok tutmak istiyor fiyat çok yükselmeden. Çeyrek altına da talep var ama daha az gram altına göre. Gram altının bulunmadığı yerde de çeyrek ya da Cumhuriyet altını tercih ediliyor.”

BANKALAR TALEP TOPLUYOR

Öte yandan geçen hafta 12 bin dolara kadar çıkan uluslararası piyasa ile fiyat farkı da şu sıralar 7 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Bu dönemde esnafın altın talebinin de sürdüğünü ve uluslararası piyasa ile fiyat farkı açıldığında bu talebin daha da yükseldiğini anlatan Yıldırımtürk, şöyle konuştu:

“Esnaf bankalardan altın talep ediyor. Talep ay başından ay sonuna kadar toplanıyor. Ay sonunda toplanan talep genel müdürlüğe bildiriliyor. Büyük talepler birkaç kilo ile sınırlanarak veriliyor. Ay başında da teslimat yapılıyor. Geçen hafta altının kilogramında iç ve dış piyasada 12 bin dolara çıkan fark dün 7 bin dolara indi. Bu iniş bu bankaların esnafın talebini karşılaması ile gerçekleşti. Şimdi yine talep toplanıyor. Şubat sonuna kadar devam edecek. Burada ay sonundaki ya da teslimattaki fiyat geçerli olacak şekilde bağlanıyor. Esnaf para bağlamıyor. O zaman tabi esnaf o farktan da istifade ediyor”

Anahtar Kelimeler:
gram altın cumhuriyet altın
