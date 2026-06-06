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TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nin faaliyet iznini iptal etti 1

MERKEZ BANKASI DUYURDU: PAROLAPARA'NIN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nin faaliyet iznini iptal etti 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
para Merkez Bankası ödeme
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