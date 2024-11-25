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Altın bir aşağı bir yukarı gidiyor! Görünüm pozitif ama... İslam Memiş: 'Düşüşler alım fırsatı olabilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 12:58
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Altın ne kadar? Gram altın kaç liradan satılıyor? Yatırım denince akla ilk gelen altın zirveleri ve düşüşleri ile yatırımcısının odağında. Birçok vatandaşın yatırım yaptığı ve yapmak istediği altın için uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için kritik uyarılarda bulundu.

Altın bir aşağı bir yukarı gidiyor! Görünüm pozitif ama... İslam Memiş: 'Düşüşler alım fırsatı olabilir'

ABD başkanlık seçimleri ile beraber ons altın ve gram altında fiyat düşüşleri takip edildi. Alım fırsatı olarak değerlendirilen dönemde parası olan kuyumculara koştu. Ukrayna-Rusya gerrginliğinin tırmanması ile beraber altında yukarı yönlü tırmanışa geçti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV 100'deki köşesinde, bu haftanın ikiye ayrılması gerektiğini belirterek, ons altın için şu şekilde konuştu:

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ONS ALTIN POZİTİF İLERLİYOR

2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim"

Gram altına yatırım yapacakların ons altını takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, "Ons altın nereye gram altın oraya" diyerek yatırımcı için kritik bir yol çizdi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT

Gümüşün kıymetli bir maden olduğunu her fırsatta dile getiren Memiş, gümüşün 31,22 dolar seviyesinde kapandığını belirterek, rasyo nedeniyle gümüşün toparlanmasını beklediğini aktardı. Memiş, gram gümüşe yatırım yapanları uyararak, "Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli" sözlerini kullandı.

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BİTCOİN'DE KAR SATIŞLARI BAŞLADI

Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile kripto para olan Bitcoin rekor üstüne rekor kırmıştı. Memiş, daha öncesinde 2025 yılının gram altın ve Bitcin arasında savaşa sahne olacağını belirtmişti.

Bitcoin'de kar satışların geldiğini belirten Memiş, "Bitcoin 97 bin 361 dolar seviyesindeydi. Kar satışlarının gelmesi, tabii ve normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında 85 bin ve daha alt seviyelerin oluğunu görebilirsiniz" sözlerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.972,48
2.972,88
% -1.08
12:52
Ons Altın / TL
92.392,05
92.428,79
% -1.15
13:07
Ons Altın / USD
2.672,49
2.672,86
% -1.23
13:07
Çeyrek Altın
4.755,97
4.860,66
% -1.08
12:52
Yarım Altın
9.482,21
9.721,31
% -1.08
12:52
Ziynet Altın
19.023,87
19.383,17
% -1.08
12:52
Cumhuriyet Altını
20.542,00
20.853,00
% -1.51
12:39
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