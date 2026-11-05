Asgari ücret için 3 formül: 86 milyon 500 bin rakama kilitlendi

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi ne kadar olacağı merak ediyor. Milyonların yakından takip ettiği yeni asgari ücret için rakamlar da konuşulmaya başlandı. İşte merak edilen asgari ücret senaryoları...

A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, asgari ücret senaryolarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Daha asgari ücret tabii belirlenmedi ama formüller konuşuluyor. Asgari ücret herkesi ilgilendiriyor. Yani 86 milyon 500 bini de ilgilendiriyor. O yüzden de önemli bir karar oluyor Aralık ayındaki asgari ücret, herkesin gözü kulağı orada oluyor. Şimdi üç formül aslında ben bir hesaplama yaptım.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL

Birincisi orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon hedefine baktım. %28.4. Bununla hesapladığın zaman 36.048 lira oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL

Bütçeden bir işaret aldık demiştik. Hani vergi istisnasının artırma oranı 33.7. Bunu yaptığın zaman da 37.536 lira oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3. FORMÜL

İkisinin ortalaması bir oran düşünürsek ki ben biraz da bunu bekliyorum aslında. %30 dersek bu zaman da 36.498 TL oluyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yani aşağı yukarı şu anda 28.000 lira civarında olan net asgari ücret 36.500 lira civarında bir rakama ulaşabilir. Tabii bu tamamen komisyonun kararı ama komisyon bunu tartışırken, belirlerken ki bir tarafta işçiler var, bir tarafta işveren var, hakem olarak hükümet var, belirlerken enflasyonu en önemli veri olarak alıyor. Tabii ki işverene maliyet, geçim endeksi, bütün bunlar masaya geliyor. Ama baktığımız zaman geçmiş yıllardaki matematiğine de bu işin hep enflasyona endeksli olduğunu görüyoruz"