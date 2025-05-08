Altın bir aşağı bir yukarı, uzman bile şaşırdı 'Baktığımda bulamıyorum' Rekorların ardından 'O rakamı yeniden görebiliriz'

Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faiz indirimi baskısı kurmasına rağmen dün politika faizi sabit bırakıldı. Trump'ın baskılarının üzerinde durmayan Banka, 'İşimiz ile meşgulüz' mesajını verdi.

FED FAİZ KARARINI VERDİ

Ayrıca, verilen mesajda artan enflasyon oranları ve işsizlik risklerine dikkat çekildi. ABD ekonomisinde belirsizlik yaşanırken piyasalarda eylül ayı başı itibarıyla bu yıl toplamda 77 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

ABD-ÇİN ARASINDA TİCARET GERİLİMİ

Ayrıca, ticaret savaşlarında gerilim yukarı yönlü tırmanırken ABD ile Çin'in müzakere masasına oturunca nasıl bir karar alacakları da merak ediliyor. Cumartesi günü İsviçre'de ABD ile Çin arasında müzakerelerin yapılması bekleniyor.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan jeopolitik gerilimlerde yükseldi. Jeopolitik gerilimlerinin yükselmesinin faturası ise altın fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Altın fiyatları güne yükseliş ile başlarken tekrar aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Fed'in faiz kararının ardından sert bir düşüş kaydeden ons altın 3 bin 364 dolar seviyelerinden 3 bin 338 dolara kadar düştü. İç piyasadaki yatırımcı ise gram altın fiyatlarını takip ediyor. Buna göre, sabah saatlerinde 4 bin 244 lira seviyesine kadar yükselen gram altın şu sıralar 4 bin 143 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altındaki fiyatlamalayı değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV'ye konuştu. Yıldırımtürk, "Yılbaşından beri tarife krizi başta olmak üzere altın fiyatını destekleyen bir sürü gelişme, altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Altın fiyatını düşürecek nasıl bir gelişme olur diye baktığımda ise bulamıyorum" şeklinde konuştu.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELİYOR

Para birimlerine olan güvenin zayıf kaldığını ifade eden Yıldırımtürk, "Gelişmiş ülkelerin para birimlerinin güçlü olmasına rağmen o para biriminin insanları güvenmemeye başladı. Merkez Bankaları da altın alımına devam ediliyor" dedi.

ONS ALTIN NE KADAR OLACAK?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin altın fiyatlarını tetiklediğini ifade eden Yıldırmtürk, fiyatların tekrar geri çekildiğini söyledi. Yıldırımtürk, "Ben ons altının 3 bin 300- 3 bin 400 dolar seviyelerinde devam edeceğini ama 3 bin 500 seviyelerini yeniden görebileceğimizi düşünüyorum" cümlelerini kurdu.