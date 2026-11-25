Alman otomotiv devi Volkswagen, maliyetleri düşürmek için bir plan hazırladı ve çalışanlar ile sendikalar karşı karşıya geldi.

CNBC-e'nin haberine göre; Dünya genelinde 100 bin kişiyi kapsaması öngörülen yeniden yapılanma sürecinde, Almanya'daki çalışanların ücretlerinin iki yıl dondurulması ve çalışma saatlerinin artırılması talep ediliyor.

Çin pazarındaki yoğun rekabet ve düşen satışlar, yıllık milyarlarca avroyu bulan gümrük tarifesi yükü ve sektördeki hızlı teknolojik dönüşüm, Alman otomotiv devini radikal adımlar atmaya zorladı.

Şirketin 2024 yılında yüzde 5,9 seviyesinde olan temel faaliyet marjının, bozulan mali görünüm nedeniyle bu yıl en fazla yüzde 1 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Görüşmelerin ilk turu, 2030'ların başında kapanma riskiyle karşı karşıya olan dört fabrikadan birinin bulunduğu kuzeydeki Emden kentinde başladı.

Yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiği Almanya operasyonlarını yüksek üretim maliyetleri gerekçesiyle yeniden şekillendirmek isteyen Volkswagen'in masadaki talepleri şunlar:

-İki Yıllık Ücret Dondurma: Almanya'daki çalışanların maaşlarının 2027 ve 2028 yıllarında sabit tutulması.

-Çalışma Saatlerinde Esneklik: Mevcut haftalık 35 saatlik çalışma düzeninin değiştirilerek, gerektiğinde çalışanların aynı ücretle daha uzun süre mesai yapması.

-Yan Haklarda Kesinti: Çeşitli sosyal ve mali yan hakların daraltılması.

SENDİKADAN GREV UYARISI

IG Metall sendikası, grevlerin 1 Ocak'tan itibaren başlayabileceği uyarısında bulundu.

Sendika, Volkswagen'in yeni yapılanma planının 2024 yılı sonunda imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Söz konusu anlaşma, istihdam ve yatırım garantileri karşılığında 35 bin kişilik işten çıkarmayı içeriyordu.

Mevcut koşullarda uzlaşma sağlanamaması halinde sendika, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'tan itibaren üretim hatlarını durduracak grevlerin başlayabileceğini duyurdu.