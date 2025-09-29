Altın çağı yaşanıyor: 29 Eylül'de rekor üstüne rekor!

Değerli Metallerde Ralli Devam Ediyor: ABD'deki Belirsizlik Altını Güçlendiriyor

29 Eylül 2025, finans piyasaları için altın rengiyle parıldayan bir gün olarak tarihe geçti. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Pazartesi sabahı başlayan yükseliş trendi gün boyunca devam ederken, değerli metaller piyasasında genel bir ralli yaşandı. Altının ons fiyatı, 3831.4 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişte, ABD hükümetinin olası bir kapanmasının yarattığı belirsizlik ve Fed'in para politikası konusundaki soru işaretleri önemli rol oynadı. ABD Kongresi'nin bütçe konusunda anlaşmaya varamaması durumunda hükümetin kapanması, ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebilir ve bu durum Fed'in faiz politikası kararını daha da karmaşık hale getirebilir. Bu belirsizlik ortamında yatırımcılar, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilen altına yöneldi.

Altınla birlikte gümüş, platin ve paladyum da değer kazandı. Gümüş fiyatları, arz sıkıntısı ve metallerle desteklenen ETF'lere olan talep artışı sayesinde önemli ölçüde yükseldi. Platin ve paladyum ise otomotiv sektöründeki toparlanma beklentileriyle desteklendi. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor. Özellikle ABD'deki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi, altının cazibesini artırabilir. Ayrıca, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler de altının değerini destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

Yatırımcılar, 29 Eylül itibarıyla altın piyasasını yakından takip etmeye devam ediyor. Fed'in faiz kararı, ABD hükümetinin bütçe görüşmeleri ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler olacak. Zayıf istihdam verilerinin gelmesi durumunda, Fed'in Ekim ayında faiz artışlarına ara verme veya faiz indirimine gitme olasılığı artabilir. Bu durum, altının yükseliş trendini daha da güçlendirebilir. Altın yatırımcıları için kritik bir hafta başladı. Piyasaların nabzını tutmak ve doğru kararlar vermek için gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

29 Eylül 2025, altın piyasası için tarihi bir gün oldu. Rekor seviyelerdeki fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'deki belirsizlikler ve küresel riskler, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarırken, değerli metallerdeki genel yükseliş trendi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde piyasaların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.