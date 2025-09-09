FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fırtınası dinmiyor: Rekor üstüne rekor!

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın 3610 doları aşıp 3659 dolar seviyesini görürken, gram altın fiyatında da 4856 TL seviyesi test edildi. Uzmanlar, bu yükselişin arkasındaki nedenleri ve gelecekteki olası senaryoları değerlendiriyor.

Altın fırtınası dinmiyor: Rekor üstüne rekor!

ABD Verileri ve Fed Beklentileriyle Altın, Tarihi Zirvelere Tırmanıyor

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdüren altın, tarihi zirvelerini tazeledi. Bu yükselişin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ABD'den gelen beklenmedik derecede zayıf istihdam verisi oldu. Tarım dışı istihdam verileri, işe alımlarda belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterirken, işsizlik oranı da 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Piyasalar, yılın geri kalanında yaklaşık üç faiz indirimi fiyatlıyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, getiri sağlamayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in geleceğine dair endişeler de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekliyor. Ons altın, bu gelişmelerin etkisiyle 3659 dolar rakamını görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise 4856 TL ile rekor kırdı. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de bu yükselişten nasibini aldı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi yakından takip ederken, uzmanlar da piyasayı değerlendiriyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in para politikası kararlarıyla yakından ilişkili olmaya devam edecek. Yatırımcıların, piyasayı dikkatle takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Özellikle kısa vadeli alım satım yapacak yatırımcıların, riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı duyurdu! 6 ilde daha hayvan pazarları açıldıBakan Yumaklı duyurdu! 6 ilde daha hayvan pazarları açıldı
Finansal faaliyet maktu harçları yeniden belirlendiFinansal faaliyet maktu harçları yeniden belirlendi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.836,39
4.836,84
% 0.29
11:03
Ons Altın / TL
150.378,74
150.399,74
% 0.24
11:18
Ons Altın / USD
3.643,39
3.643,74
% 0.19
11:18
Çeyrek Altın
7.738,22
7.908,23
% 0.29
11:03
Yarım Altın
15.428,08
15.816,46
% 0.29
11:03
Ziynet Altın
30.952,88
31.536,19
% 0.29
11:03
Cumhuriyet Altını
32.316,00
32.801,00
% 1.74
17:07
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

4 büyükşehirde zam ertelendi! 'Bakanlıkla istişareler neticesinde...'

4 büyükşehirde zam ertelendi! 'Bakanlıkla istişareler neticesinde...'

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

Fiyatına yüzde 500 zam! Bir mesleğe çağrı 'Kazançlarından...'

Fiyatına yüzde 500 zam! Bir mesleğe çağrı 'Kazançlarından...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.