Altın fırtınası dinmiyor: Rekor üstüne rekor!

ABD Verileri ve Fed Beklentileriyle Altın, Tarihi Zirvelere Tırmanıyor

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdüren altın, tarihi zirvelerini tazeledi. Bu yükselişin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ABD'den gelen beklenmedik derecede zayıf istihdam verisi oldu. Tarım dışı istihdam verileri, işe alımlarda belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterirken, işsizlik oranı da 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Piyasalar, yılın geri kalanında yaklaşık üç faiz indirimi fiyatlıyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, getiri sağlamayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in geleceğine dair endişeler de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekliyor. Ons altın, bu gelişmelerin etkisiyle 3659 dolar rakamını görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise 4856 TL ile rekor kırdı. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de bu yükselişten nasibini aldı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi yakından takip ederken, uzmanlar da piyasayı değerlendiriyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in para politikası kararlarıyla yakından ilişkili olmaya devam edecek. Yatırımcıların, piyasayı dikkatle takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Özellikle kısa vadeli alım satım yapacak yatırımcıların, riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri tavsiye edilir.