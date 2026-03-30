FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatında 18 yılın şoku: En yüksek aylık kayıp mı? İşte çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! Gram altın 30 Mart 2026 saat 06.45 itibarıyla 6440 TL ve ons fiyatı 4505 dolardan güne başladı. Martta aylık düşüş %-14,60 olarak gerçekleşirken ons fiyatının bu düşüşle, Ekim 2008'deki %-16,80’lik gerilemeden sonra 'en yüksek aylık değer kaybına' doğru ilerlediği kaydedildi. Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatının yükselip altının da baskılanmasına yol açıyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 30 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Küresel piyasalarda ons altın geçtiğimiz hafta 4493 dolardan kapanış yaptı ve uzun bir aradan sonra 4 haftalık düşüş serisi yaşayan ons altın, yeni haftaya sınırlı pozitif başlangıç yaptı. Ons fiyatı saat 06.45 itibarıyla 4505 dolara yakın seviyelerde kaydedildi. Peki, son olarak gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 30 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; mart ayının tamamlanmasına 2 gün kala onstaki aylık düşüş %-14,60 olarak gerçekleşmekte. Ons fiyatının bu düşüşle beraber, küresel finans krizinin yaşandığı Ekim 2008'deki %-16,80’lik gerilemenin ardından 'en yüksek aylık değer kaybına' doğru ilerlediği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatına da yansıyor. 30 Mart 2026 itibarıyla gram altın 6440 TL'den güne başladı.

Ons altın gün içinde en yüksek 4528 dolar, en düşük 4419 dolar seviyesini görürken saat 09.04 itibarıyla ise 4524 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6474 TL, en düşük 6318 TL seviyesini görürken saat 08.50 itibarıyla ise 6465 TL seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerde son günlerde artış yaşandığı kaydedilirken endişelerin petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor. Ateşkese dair somut gelişme yaşanmamasıyla beraber piyasalarda temkinli duruşunda da beraberinde geldiği aktarılıyor.

Bu hafta başında Brent petrolün varil fiyatının en yüksek 116 doları test etmesinin küresel enflasyon korkularını canlı tuttuğu belirtilirken merkez bankalarının buna 'daha sıkı para politikası' ile tepki gösterebileceğine yönelik beklentilerin altın fiyatlarında baskı unsuru olduğu kaydediliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

30 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 4.530 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.03 itibarıyla 6.465 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.05 itibarıyla 10.583 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.05 itibarıyla 21.161 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.17itibarıyla 46.513 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 112.576 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.491,77
6.492,65
% 1.16
09:52
Ons Altın / TL
201.386,59
201.427,35
% 0.89
10:07
Ons Altın / USD
4.528,97
4.529,59
% 0.79
10:07
Çeyrek Altın
10.386,83
10.615,49
% 1.16
09:52
Yarım Altın
20.708,74
21.230,98
% 1.16
09:52
Ziynet Altın
41.547,31
42.332,10
% 1.16
09:52
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.