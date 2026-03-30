Altın fiyatında 18 yılın şoku: En yüksek aylık kayıp mı? İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... Küresel piyasalarda ons altın geçtiğimiz hafta 4493 dolardan kapanış yaptı ve uzun bir aradan sonra 4 haftalık düşüş serisi yaşayan ons altın, yeni haftaya sınırlı pozitif başlangıç yaptı. Ons fiyatı saat 06.45 itibarıyla 4505 dolara yakın seviyelerde kaydedildi. Peki, son olarak gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 30 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; mart ayının tamamlanmasına 2 gün kala onstaki aylık düşüş %-14,60 olarak gerçekleşmekte. Ons fiyatının bu düşüşle beraber, küresel finans krizinin yaşandığı Ekim 2008'deki %-16,80’lik gerilemenin ardından 'en yüksek aylık değer kaybına' doğru ilerlediği kaydedildi.

Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatına da yansıyor. 30 Mart 2026 itibarıyla gram altın 6440 TL'den güne başladı.

Ons altın gün içinde en yüksek 4528 dolar, en düşük 4419 dolar seviyesini görürken saat 09.04 itibarıyla ise 4524 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6474 TL, en düşük 6318 TL seviyesini görürken saat 08.50 itibarıyla ise 6465 TL seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerde son günlerde artış yaşandığı kaydedilirken endişelerin petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor. Ateşkese dair somut gelişme yaşanmamasıyla beraber piyasalarda temkinli duruşunda da beraberinde geldiği aktarılıyor.

Bu hafta başında Brent petrolün varil fiyatının en yüksek 116 doları test etmesinin küresel enflasyon korkularını canlı tuttuğu belirtilirken merkez bankalarının buna 'daha sıkı para politikası' ile tepki gösterebileceğine yönelik beklentilerin altın fiyatlarında baskı unsuru olduğu kaydediliyor.

30 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 4.530 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.03 itibarıyla 6.465 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.05 itibarıyla 10.583 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.05 itibarıyla 21.161 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.17itibarıyla 46.513 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 112.576 TL seviyesinde.