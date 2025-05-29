Altın fiyatındaki o detaydan 'Vatandaş çok şikayetçi' Kapalı Çarşı'da farklı, kuyumcuda farklı, bankada farklı!

Altın bir süredir düşüş hareketine devam ederken bunda küresel gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan altın fiyatlarındaki son durum da araştırılırken altındaki makasa dikkat çekiliyor. İşte Kapalı Çarşı'da, kuyumcuda ve bankada altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

"MAKAS BİRAZ AÇIK BU ARALAR"

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ekonomist Muhammet Bayram "Altın az olduğu için kuyumcular burada 10 liralık 15 liralık aradaki makas farkını 50 TL - 100 TL'ye çıkardı" dedi. Mikrofon uzatılan bir kuyumcu ise "4230 TL'den alabiliyorsunuz. Satmaya kalkarsanız 4150. Makas biraz açık bu aralar" ifadelerini kullandı.

Altında makas açıldı. Özellikle alış ve satış fiyatları arasındaki fark yatırımcıyı düşündürüyor. Bayram "Özellikle vatandaş bundan dolayı çok şikayetçi" şeklinde konuştu.

Trump'ın ek vergi tarifeleri, Rusya Ukrayna savaşı ve artan jeopolitik riskler altına olan talebi artırdı. Bayram "Dolar verip, euro verip yurt dışına altın aldığımız için bu da bizim cari açığımızı artırıyor. Cari açımızın artmaması için devletimiz böyle bir önlem aldı ve altın ithalatı kısıtlandı" dedi.

Piyasada altının azalması alış satış arasındaki makası açtı. Kapalı Çarşı'da 50 - 60 lira olan makas farkı kuyumcularda 80 - 90 liraya kadar çıkabildiği belirtildi. Bunun ara ara değişebildiği vurgulandı.

Özellikle bankalarda bu fark yüzde 10'un üzerine çıktı. Yani vatandaşın altın alır almaz zararda başladığı belirtildi.

"BU İŞİ ASLINDA ABARTANLAR BANKALAR"

Bayram ise "Burada bu işi aslında abartanlar bankalar. Burada bankalar eğer 30 bin TL'lik bir altınınız varsa 3.000 TL'ye varan kesintiler yapabiliyor" dedi.

Uzmanlar yatırımcıları uyarıyor. Özellikle kısa vadede al-sat yaparken bu makas farkına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü alım sonrası hemen satış durumunda zarar neredeyse kaçınılmaz. Bayram "Bir yatırım yapıyorsanız bu çıktığında satmalı, eğer bu enstrüman yani altın düşüyorsa düştüğünde de almalı" ifadelerini kullandı.