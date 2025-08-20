Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesinde! 20 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum! Bir süredir küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik risklerle beraber dalgalı seyir izleyen altında son olarak dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Altın fiyatları son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın fiyatı 3 bin 319 dolardan işlem gördü. Ons altında en düşük 3311 dolar seviyesi görüldü. Bu düşüş gelişmesiyle fiyatlar, 1 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın düşüş hareketiyle birlikte 4.365 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içinde en düşük 4.354 TL seviyesi görüldü.

Doların güçlenmesiyle beraber Rusya-Ukrayna barışı için çabaların ve FED’e dair belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların gözü, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yol haritasına dair işaretler taşıyan gelecek açıklamalara çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

20 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.49 itibarıyla 4365 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 7138 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 14 bin 276 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.05 itibarıyla 29 bin 407 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.05 itibarıyla 71 bin 644 TL seviyesinde.