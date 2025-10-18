FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altının fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları tarihi zirvesini görmüştü ancak sert düşüş geldi. Cuma günü ons başına 4 bin 300 doların üzerindeki tarihi zirveden yüzde 2’den fazla gerileyerek çakıldı. Peki uzmanlar ne diyor? Düşüşün sebebi ne? 2026 yılında altın 5 bin doları görür mü? İşte detaylar...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...
Cansu Akalp

Vatandaşlar uyanır uyanmaz "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” diye soruyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Altın fiyatları dün sabah 4 bin 380 dolaral rekor kırmıştı. Altın fiyatları, rekor sersinin ardından dün sert düştü.

NEDEN DÜŞTÜ?

Dün sabah 4 bin 380 dolarla rekor kıran ons altın fiyatı, günü yüzde 1,7 düşüşle 4 bin 251 dolardan kapattı. Gün içinde ons altın fiyatı 4 bin 200 doların altını da gördü.

Altın fiyatlarında dünkü düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamaları etkili oldu.

ÇİN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

"Çin'e yönelik yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil" diyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu gelişme, altın fiyatlarında hafta son gününde havanın dönmesine neden oldu. Dünkü düşüşe rağmen ons altın haftayı yüzde 7,2 oranında yükselişle kapattı.

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni... 1

Trump'ın Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi, altın fiyatlarının rekor seviyeleri görmesinde etkili olmuştu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.

5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altında sene başından bu yana yükseliş yüzde 64 oldu. Bu gelişmede ABD ve Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşı, artan jeopolitik çatışmalar, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımları, doların değerindeki düşüş gibi faktörler etkili oldu.

Fransa merkezli banka Societe Generale'de küresel emtia araştırmaları şefi olan Michael Haigh, "Dayanıklı ve büyük yatırım fonu (ETF) akışlarının fiyatları yukarı çektiğine inanıyorum" dedi.

HSBC, 2025 yılı ortalama altın fiyat tahminini ons başına 100 dolar artırarak 3 bin 455 dolara yükseltti ve artan riskler nedeniyle altının 2026'da ons başına 5 bin dolara ulaşacağını öngördü.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ

Spot gümüş, altının yükselişini ve spot piyasadaki kısa pozisyon sıkışıklığını takip ederek 54,47 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra ons başına yüzde 1,7 düşüşle 53,32 dolara geriledi.

Platin yüzde 3,9 düşüşle 1646,50 dolara, paladyum ise yüzde 4,4 kayıpla 1.542,10 dolara geriledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet taşınmazlardan ne kadar gelir bekliyor?Devlet taşınmazlardan ne kadar gelir bekliyor?
'Yapamazsın, olmaz bu memlekette' dediler yaptı! Boyu 2 metreyi buluyor, ciddi rağbet görüyor'Yapamazsın, olmaz bu memlekette' dediler yaptı! Boyu 2 metreyi buluyor, ciddi rağbet görüyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.726,53
5.727,34
% -1.65
23:59
Ons Altın / TL
177.647,61
178.645,44
% -1.63
23:59
Ons Altın / USD
4.250,52
4.251,12
% -1.79
23:59
Çeyrek Altın
9.162,45
9.364,20
% -1.65
23:59
Yarım Altın
18.267,64
18.728,41
% -1.65
23:59
Ziynet Altın
36.649,80
37.342,26
% -1.65
23:59
Cumhuriyet Altını
41.188,00
41.818,00
% 2.8
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.