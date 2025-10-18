Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Vatandaşlar uyanır uyanmaz "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” diye soruyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Altın fiyatları dün sabah 4 bin 380 dolaral rekor kırmıştı. Altın fiyatları, rekor sersinin ardından dün sert düştü.

NEDEN DÜŞTÜ?

Dün sabah 4 bin 380 dolarla rekor kıran ons altın fiyatı, günü yüzde 1,7 düşüşle 4 bin 251 dolardan kapattı. Gün içinde ons altın fiyatı 4 bin 200 doların altını da gördü.

Altın fiyatlarında dünkü düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamaları etkili oldu.

ÇİN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

"Çin'e yönelik yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil" diyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu gelişme, altın fiyatlarında hafta son gününde havanın dönmesine neden oldu. Dünkü düşüşe rağmen ons altın haftayı yüzde 7,2 oranında yükselişle kapattı.

Trump'ın Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi, altın fiyatlarının rekor seviyeleri görmesinde etkili olmuştu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.

5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altında sene başından bu yana yükseliş yüzde 64 oldu. Bu gelişmede ABD ve Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşı, artan jeopolitik çatışmalar, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımları, doların değerindeki düşüş gibi faktörler etkili oldu.

Fransa merkezli banka Societe Generale'de küresel emtia araştırmaları şefi olan Michael Haigh, "Dayanıklı ve büyük yatırım fonu (ETF) akışlarının fiyatları yukarı çektiğine inanıyorum" dedi.

HSBC, 2025 yılı ortalama altın fiyat tahminini ons başına 100 dolar artırarak 3 bin 455 dolara yükseltti ve artan riskler nedeniyle altının 2026'da ons başına 5 bin dolara ulaşacağını öngördü.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ

Spot gümüş, altının yükselişini ve spot piyasadaki kısa pozisyon sıkışıklığını takip ederek 54,47 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra ons başına yüzde 1,7 düşüşle 53,32 dolara geriledi.

Platin yüzde 3,9 düşüşle 1646,50 dolara, paladyum ise yüzde 4,4 kayıpla 1.542,10 dolara geriledi.