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Samsun'da fidancılık işletmeleri mercek altında

Samsun’da bitki sağlığı ve üretim güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen kontroller kapsamında fidancılık ve peyzaj işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, bitkisel üretimde izlenebilirliği ve ihracat güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsun'da fidancılık işletmeleri mercek altında

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi bünyesinde görev yapan bitki pasaportu kontrolörleri, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili yönetmelik ve uygulama talimatları çerçevesinde sahada incelemelerde bulundu. Denetimlerde işletmelerin bitki pasaportu sistemine uygunluğu, bitki kimliklendirme süreçleri ve üretim kayıtları detaylı şekilde değerlendirildi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde faaliyet gösteren fidancılık ve peyzaj işletmelerinde yapılan kontroller sırasında çeşitli bitki türleri üzerinde incelemeler yapıldı. Aynı zamanda toprak numuneleri alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi.
Özellikle ihracata konu olan bitkilerde yürütülen denetimlerde, bitki sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurların tespiti için numune alma işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Alınan örneklerin ilgili kuruluşlara sevk edilerek analiz sürecine dahil edildiği belirtildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların hem ülke tarımının sürdürülebilirliği hem de ihracat kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, bitki sağlığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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