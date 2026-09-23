Altın fiyatları, faiz ve jeopolitik risklerle geriledi! Uzmanlardan dikkat çeken tahmin

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarının kalıcı enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentilerinin etkisiyle çarşamba günü geriledi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 düşerek 4 bin 345,55 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 4 bin 383,10 dolara yükseldi.

"UZUN VADELİ YAPISAL DİNAMİKLER OLDUKÇA GÜÇLÜ"

Dolar, iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli hareketliliğin büyük ölçüde petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olduğunu belirtti.

Rodda, “Altında kısa vadeli oynaklık büyük ölçüde petrolün nasıl hareket edeceğine ve Orta Doğu'da yaşanacak gelişmelere bağlı. Ancak altını destekleyen uzun vadeli yapısal dinamikler hâlâ oldukça güçlü” dedi.

FED’DEN ENFLASYON UYARISI GELDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası da altın piyasasının odağındaki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, yaptığı değerlendirmede ABD’de enflasyonun ilerleyen dönemde yüzde 2’lik hedef seviyenin üzerinde kalabileceğine yönelik risklerin bulunduğunu belirtti. Collins, bu nedenle Fed’in geçen hafta aldığı faiz artırım kararını desteklediğini açıkladı.

Ancak bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunmayan Collins, ilerleyen toplantılarda yeni bir faiz artırımına destek verip vermeyeceği konusunda net bir mesaj vermedi.

Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Banka ayrıca yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımının gündeme gelebileceğinin sinyalini vermişti.

BMI’DEN ALTIN İÇİN 4 BİN 400 DOLAR BEKLENTİSİ

BMI analistleri, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı tahminlerini değiştirmedi. Kuruluş, gelecek yıl için ortalama ons altın fiyatı beklentisini 4 bin 400 dolar seviyesinde korudu.

Analistler, yüksek jeopolitik risklerin devam etmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlarda güçlü bir taban oluşturabileceğini belirtti.

BMI değerlendirmesinde, altın fiyatları için yaklaşık 3 bin 800 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olabileceği ifade edildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de negatif seyir görüldü.

Spot gümüş fiyatı yüzde 0,6 düşerek ons başına 66,70 dolara inerken, platin yüzde 1 kayıpla 1.815,11 dolara geriledi. Paladyum fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 1.301,60 dolar seviyesine çekildi.

Piyasalarda gözler, önümüzdeki dönemde merkez bankalarından gelecek yeni mesajlara ve küresel ekonomik görünümdeki değişimlere çevrildi.