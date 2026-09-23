Motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. ABD ve İran arasındaki temaslarda olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.

Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor.

TARİH BELLİ OLDU!

Motorinin litre fiyatında 24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim öngörülüyor.

İndirimin uygulanması halinde İstanbul’da motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 96,40 TL’den 90,83 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 96,20 TL’den 90,63 TL’ye gerileyecek.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

23 Eylül itibarıyla benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin fiyatlarında öngörülen indirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak.