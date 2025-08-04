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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Uzmanlardan yeni zirve tahminleri

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlarken, uzmanlardan gram altın için yeni zirve tahminleri gelmeye devam ediyor. Büyük bir banka, altın fiyatları için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yatırımcılar, altın piyasasında yaşanan bu hareketliliğin nedenlerini ve gelecekteki olası senaryoları merakla takip ediyor.

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Uzmanlardan yeni zirve tahminleri

Gram altın yeniden yükselişe geçebilir mi? Dev bankanın altın tahmininde flaş değişiklik!

Altın piyasası, yeni haftaya düşüşle başladı. Özellikle gram altın fiyatlarında görülen bu gerileme, yatırımcıları tedirgin ederken, piyasa analistleri farklı görüşler sunuyor. Bir yandan düşüşün kısa vadeli bir düzeltme hareketi olduğu ve altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği belirtilirken, diğer yandan küresel ekonomik belirsizliklerin altın üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Uzmanlardan yeni zirve tahminleri 1

Bu belirsizlik ortamında, dev bir bankanın altın fiyatları için yaptığı tahmin değişikliği dikkat çekti. Banka, daha önce açıkladığı altın fiyatı hedefini yukarı yönlü revize ederek, önümüzdeki aylarda altının ons fiyatının önemli bir yükseliş gösterebileceğini öngördü. Bu revizyonun gerekçesi olarak, küresel enflasyonun yüksek seyretmesi, merkez bankalarının faiz artırımlarında daha temkinli davranması ve jeopolitik risklerin artması gösteriliyor.

Gram altın fiyatları ise, hem ons altındaki değişimlerden hem de döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişler, gram altının düşüşünü sınırlarken, kurdaki gerilemeler ise gram altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Bu nedenle, gram altın yatırımcılarının hem küresel altın piyasasını hem de döviz kurlarını yakından takip etmeleri gerekiyor.

Analistler, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edebileceğini, ancak uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruyacağını ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde, altının enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılması, talebi destekleyebilir ve fiyatları yukarı yönlü hareket ettirebilir.

Sonuç olarak, altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirenler olabileceği gibi, riskten kaçınan yatırımcılar ise beklemede kalmayı tercih edebilir. Uzmanlar, yatırımcıların karar verirken kendi risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.393,25
4.393,74
% -0.04
10:05
Ons Altın / TL
136.500,18
136.554,32
% -0.14
10:20
Ons Altın / USD
3.357,38
3.357,77
% -0.17
10:20
Çeyrek Altın
7.029,20
7.183,76
% -0.04
10:05
Yarım Altın
14.014,47
14.367,51
% -0.04
10:05
Ziynet Altın
28.116,81
28.647,15
% -0.04
10:05
Cumhuriyet Altını
29.172,00
29.613,00
% 0.32
12:59
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Altın altın fiyatları
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