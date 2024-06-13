Altın fiyatları kırılmanın eşiğindeydi! Fed kararını verdi, tüm dünyanın beklediği açıklama sonrası son durum! (13 Haziran Perşembe güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları için son dakika gelişmesi dün akşam saat 21.00 ve 21.30 sonrası yaşandı. Altın fiyatlarının kader gününde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını beklentilere paralel sabit bırakırken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirdi. ABD enflasyon verileriyle yükselişe geçen altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentisini açıklamasının ardından düşüşe geçti. Fed kararının ardından altın fiyatları sabaha nasıl başladı? Ons altın, gram altın, çeyrek altın hepsini etkiledi...

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 325 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 gerileyerek 2 bin 310 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

-Gram altın satış fiyatı: 2.402,46 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 3.967,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 7.924,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 15.809,44 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.804,00 TL



