Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli seyrine devam ederken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Bu hafta yatırım araçlarından altın değer kaybetti. Altındaki düşüş yönlü hareket ons altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinde kendini gösterdi. Ons altın 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığını sürdüremeyerek 4.142 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.542 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 10.697 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın 21.394 TL seviyesinde seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 44.239 TL seviyesinde fiyatlanıyor.