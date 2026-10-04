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Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 4 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla belli oldu. İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli seyrine devam ederken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Bu hafta yatırım araçlarından altın değer kaybetti. Altındaki düşüş yönlü hareket ons altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinde kendini gösterdi. Ons altın 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığını sürdüremeyerek 4.142 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.542 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 10.697 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın 21.394 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 5

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 44.239 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.541,91
6.542,72
% -0.76
23:59
Ons Altın / TL
190.702,95
190.753,26
% -1.19
23:21
Ons Altın / USD
4.141,89
4.142,40
% -0.84
23:59
Çeyrek Altın
10.467,06
10.697,34
% -0.76
23:59
Yarım Altın
20.868,69
21.394,68
% -0.76
23:59
Ziynet Altın
41.868,22
42.658,50
% -0.76
23:59
Cumhuriyet Altını
43.585,00
44.239,00
% -0.85
13:04
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gram altın çeyrek altın yarım altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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