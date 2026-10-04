Altın fiyatları ne kadar, altın düştü mü? 4 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli seyrine devam ederken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
Bu hafta yatırım araçlarından altın değer kaybetti. Altındaki düşüş yönlü hareket ons altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinde kendini gösterdi. Ons altın 4200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığını sürdüremeyerek 4.142 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altın 6.542 TL seviyesinde seyrediyor.
Çeyrek altın 10.697 TL seviyesinde fiyatlanıyor.
Yarım altın 21.394 TL seviyesinde seyrediyor.
Cumhuriyet altını 44.239 TL seviyesinde fiyatlanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum