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Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 312 liradan işlem görüyor. İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe güncel gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 kazançla 4 bin 335 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 4 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 2

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 140 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 3

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını yönündeki haberlerle dün yükselen altın fiyatları, Trump'ın Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirmesi sonrasında düştü.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 5

Analistler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin hala devam ettiğini belirterek, bu durumun altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu söyledi.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 6

Bugün Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Temmuz 2025 Perşembe) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.318,71
4.319,19
% -0.3
10:00
Ons Altın / TL
134.232,08
134.255,12
% -0.41
10:15
Ons Altın / USD
3.332,21
3.332,60
% -0.44
10:15
Çeyrek Altın
6.909,93
7.061,87
% -0.3
10:00
Yarım Altın
13.776,68
14.123,74
% -0.3
10:00
Ziynet Altın
27.639,72
28.161,09
% -0.3
10:00
Cumhuriyet Altını
28.525,00
28.956,00
% -0.32
17:17

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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