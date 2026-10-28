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Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kasım ayı indirim kampanyaları Bakanlığın yakın takibinde. İndirimli satış reklamlarında yeni düzenlemeye vurgu yapılan açıklamada tüketicilerin de alışverişlerinde dikkat etmesi gerekenler sıralandı.

Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Kasım ayı indirim kampanyaları kapsamında tüketicilerin yanıltılmasının ve mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edildiği vurgulandı.

Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı 1

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Mevzuata aykırı reklam ve uygulamalar hakkında, ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı boyunca yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, indirimli satış reklamları Ticaret Bakanlığımızca resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikâyetleri doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında idari para cezası uygulanabiliyor.

İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINDA YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar güncellenerek tüketicilerin daha etkin korunması ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, indirim oranlarının gerçeği yansıtması ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özellikle;

  • Gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması,
  • Mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması,
  • İndirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi,
  • “%70 + %10 + %5” gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması,
  • Sadakat programları ve koşullu satış uygulamalarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamlarına yönelik kurallara uyulmaması,
  • Reklamlarda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında uyumsuzluk bulunması,
  • Tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnai koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle erişilebilecek şekilde yer verilmesi,
    tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir.

TÜKETİCİLERİMİZİN ALIŞVERİŞLERİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

  1. Fiyat araştırması yapın: Yalnızca indirim vaadine bakarak alışveriş yapmak yerine, satın almayı düşündüğünüz ürünün farklı satıcılardaki ve satış kanallarındaki fiyatlarını karşılaştırın.
  2. Fiyat geçmişini kontrol edin: Ürünlerin güncel fiyatlarını ve indirim öncesindeki fiyatlarını karşılaştırarak sunulan indirimin gerçekliğini değerlendirin.
  3. İnternet sitelerinin güvenilirliğini araştırın: Özellikle sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan internet sitelerinin güvenlik unsurlarını ve güvenilirliğini kontrol edin. SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarına dikkat edin.
  4. Kampanya koşullarını inceleyin: Reklamlarda belirtilen ana vaadin yanı sıra istisnaları, sınırlamaları ve kampanyanın geçerli olduğu koşulları da okuyun.
  5. Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olun: İnternet siteleri ve mobil uygulamalarda tüketicileri istemedikleri işlemlere yönlendirebilecek arayüz ve tasarımlara karşı temkinli davranın.
  6. Ek ücretleri kontrol edin: Ödeme aşamasında ürün fiyatına ek olarak yansıtılabilecek hizmet, teslimat ve benzeri ücretleri inceleyin.
  7. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun: Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi yalnızca güvenilir platformlarda paylaşın.
  8. Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olun: Gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli davranın.

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Tüketicilerimiz, karşılaştıkları aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikâyetlerini Reklam Kuruluna iletebilirler.

Başvuru ve bilgilendirme sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilmektedir:

https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması, alışveriş süreçlerinde şeffaflığın sağlanması ve dürüst ticari uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Bu çerçevede, Kasım ayı boyunca indirimli satış reklamları mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edilecek; tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı 2

Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı 3

Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı 4

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı indirim
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