Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Kasım ayı indirim kampanyaları kapsamında tüketicilerin yanıltılmasının ve mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edildiği vurgulandı.
Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Mevzuata aykırı reklam ve uygulamalar hakkında, ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.
Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı boyunca yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, indirimli satış reklamları Ticaret Bakanlığımızca resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikâyetleri doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında idari para cezası uygulanabiliyor.
İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINDA YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE
1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar güncellenerek tüketicilerin daha etkin korunması ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, indirim oranlarının gerçeği yansıtması ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.
Özellikle;
Ticaret Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir.
TÜKETİCİLERİMİZİN ALIŞVERİŞLERİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:
Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
Tüketicilerimiz, karşılaştıkları aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikâyetlerini Reklam Kuruluna iletebilirler.
Başvuru ve bilgilendirme sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilmektedir:
https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur
Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması, alışveriş süreçlerinde şeffaflığın sağlanması ve dürüst ticari uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.
Bu çerçevede, Kasım ayı boyunca indirimli satış reklamları mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edilecek; tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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