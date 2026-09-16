Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 16 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 6 bin 713 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 6 bin 766 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 97 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 44 bin 186 liradan satılıyor.