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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 18 Ağustos 2026 Salı itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 802 liradan tamamlamıştı. Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 58 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 44 bin 31 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 395 dolarda seyrediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.730,18
6.731,13
% -1.09
19:06
Ons Altın / TL
209.358,62
209.407,99
% -1.06
19:21
Ons Altın / USD
4.368,98
4.369,60
% -1.07
19:21
Çeyrek Altın
10.768,28
11.005,40
% -1.09
19:06
Yarım Altın
21.469,26
22.010,80
% -1.09
19:06
Ziynet Altın
43.073,13
43.886,97
% -1.09
19:06
Cumhuriyet Altını
44.633,00
45.305,00
% 0.42
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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