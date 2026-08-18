Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 802 liradan tamamlamıştı. Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 58 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 44 bin 31 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 395 dolarda seyrediyor.