Altın fiyatlarında kritik eşik: Petrol ve Fed baskısı arttı

Küresel piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, altın salı günü yön bulmakta zorlandı. Yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek para politikasına ilişkin yeni mesajlara çevrildi.

Spot altın ons başına 4.344,29 dolardan işlem görürken, ABD altın vadeli işlemleri 4.381,80 dolarda yatay seyretti.

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Enflasyon ve jeopolitik risklere karşı geleneksel bir korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında getiri sağlayan varlıklara yönelik talebin artması nedeniyle baskı altında kalabiliyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, ABD’de bu hafta ekonomik veri takviminin sınırlı olması nedeniyle piyasaların Fed yetkililerinin açıklamalarına odaklanacağını belirtti.

Weston’a göre Fed’den gelecek mesajlar, merkez bankasının ekim ayında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine ilişkin sinyal verebilir.

Öte yandan yatırımcıların bir diğer odağında ise ham petrol fiyatları bulunuyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILAYABİLİR

Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin enflasyon beklentilerini güçlendirebileceğine dikkat çeken Weston, bunun faiz görünümünü de etkileyebileceğini belirtti.

Weston, “Ham petrol son dönemdeki zirvelerinden sınırlı ölçüde gerilemiş olsa da, fiyatların yeniden yükselmesi ve enflasyon beklentilerini artırması faiz görünümüne ilişkin beklentileri daha da güçlendirecek ve altın muhtemelen baskı altında kalmaya devam edecek” dedi.

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırırken önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

FED’DEN DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞI MESAJI

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü talep ve petrol dışındaki emtialara yayılan fiyat şoklarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Musalem, enflasyonu aşağı çekebilmek için Fed’in faizleri daha fazla artırmasının gerekebileceğini belirterek merkez bankasının beklemek yerine daha erken harekete geçmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

GÖZLER ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE

Petrol fiyatları birkaç günlük gerilemenin ardından piyasanın dengelenmesiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasalar, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılması beklenen olası ABD-İran görüşmelerinden gelecek haberleri de takip ediyor.