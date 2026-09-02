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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 2 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Son dönemde hareketli bir seyir izleyen altın için vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 708 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 973 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını 43 bin 692 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Dün yüzde 2,7 değer kaybıyla 4 bin 328 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle gerileyen altının onsu 4 bin 139 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.703,13
6.703,98
% -0.26
12:05
Ons Altın / TL
208.325,23
208.421,26
% -0.32
12:20
Ons Altın / USD
4.313,57
4.314,18
% -0.34
12:20
Çeyrek Altın
10.725,00
10.961,01
% -0.26
12:05
Yarım Altın
21.382,98
21.922,02
% -0.26
12:05
Ziynet Altın
42.897,82
43.707,73
% -0.26
12:05
Cumhuriyet Altını
44.581,00
45.255,00
% -1.53
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları altın düştü
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