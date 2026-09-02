Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Son dönemde hareketli bir seyir izleyen altın için vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 708 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 973 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını 43 bin 692 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2,7 değer kaybıyla 4 bin 328 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle gerileyen altının onsu 4 bin 139 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır