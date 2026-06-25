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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 25 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Cansu Çamcı

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki değişimin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları..

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.960,79
5.961,52
% -0.31
10:31
Ons Altın / TL
184.912,91
184.962,34
% -0.57
10:46
Ons Altın / USD
3.975,61
3.976,19
% -0.59
10:46
Çeyrek Altın
9.537,26
9.747,09
% -0.31
10:31
Yarım Altın
19.014,91
19.494,17
% -0.31
10:31
Ziynet Altın
38.149,04
38.869,11
% -0.31
10:31
Cumhuriyet Altını
40.557,00
41.166,00
% -1.61
17:03
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Altın fiyat
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