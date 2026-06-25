Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki değişimin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları..

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.