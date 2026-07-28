Dijital ödeme devinde büyük değişim! Binlerce kişi işsiz kalacak

ABD merkezli ödeme teknolojileri şirketi Visa, küresel çapta yürüttüğü yeniden yapılanma programı kapsamında iş gücünü küçültme kararı aldı. Şirketin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 2 bin 600 çalışanın işine son verilmesi beklenirken, bu adımın artan maliyetler, küresel rekabet ve değişen pazar dinamikleri doğrultusunda atıldığı belirtildi.

Kredi kartı, banka kartı ve dijital ödeme çözümleriyle dünya genelinde milyonlarca tüketici ile işletmeyi buluşturan Visa, aynı zamanda bankalar ve finans kuruluşlarına küresel ödeme altyapısı sunuyor. Temassız ödeme teknolojileri ve dijital finans alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan şirket, operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

KARAR İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 7'SİNİ KAPSIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Visa CEO'su Ryan McInerney, kaynakların daha yüksek büyüme potansiyeli taşıyan alanlara yönlendirilmesi amacıyla şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sinin iş gücünden çıkarılacağını açıkladı. Yaklaşık 34 bin 100 çalışanı bulunan şirkette bu kararın yaklaşık 2 bin 600 kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma süreciyle birlikte operasyonel verimliliği artırmayı ve değişen piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamayı amaçlıyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ÖNCELİK KAZANIYOR

Visa'nın stratejisinde öne çıkan başlıklardan biri ise yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine daha kapsamlı şekilde entegre edilmesi oldu. Şirket, bu sayede tekrarlayan görevleri azaltmayı ve süreçleri daha hızlı yürütmeyi hedefliyor.

Elde edilecek kaynakların ise özellikle tüketici ödemeleri, ticari çözümler, sabitkoinler ve sınır ötesi ödeme sistemleri gibi yüksek büyüme potansiyeli bulunan alanlara aktarılması planlanıyor.

HEDEF LİDER KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK

Visa, güçlü finansal performansını sürdürürken yeniden yapılanma adımıyla inovasyon çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, teknoloji yatırımlarını artırarak küresel ödeme altyapısındaki lider konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda alınan iş gücü azaltma kararının, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğu değerlendiriliyor.