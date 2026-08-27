Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı. Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 46 bin 489 liradan satılıyor.

Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor.