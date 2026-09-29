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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,94 azalışla 6 bin 479 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 6 bin 528 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 781 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 42 bin 927 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.536,14
6.537,05
% 0.88
13:17
Ons Altın / TL
203.237,78
203.322,96
% 0.86
13:32
Ons Altın / USD
4.149,71
4.150,35
% 0.84
13:32
Çeyrek Altın
10.457,82
10.688,08
% 0.88
13:17
Yarım Altın
20.850,28
21.376,16
% 0.88
13:17
Ziynet Altın
41.831,29
42.621,59
% 0.88
13:17
Cumhuriyet Altını
43.365,00
44.019,00
% -0.32
12:57
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