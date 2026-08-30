Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Ons altın, haftanın ilk bölümünde 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesine karşın haftayı düşüşle tamamlayarak üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Ons bazında fiyat altında yüzde 3,2 geriledi. Ons altın 4.454 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.908 TL seviyesinde fiyatlanırken çeyrek altın ise 11.295 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 46.067 TL seviyesinde fiyatlanıyor.