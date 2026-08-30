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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 30 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Ons altın, haftanın ilk bölümünde 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesine karşın haftayı düşüşle tamamlayarak üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Ons bazında fiyat altında yüzde 3,2 geriledi. Ons altın 4.454 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.908 TL seviyesinde fiyatlanırken çeyrek altın ise 11.295 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 46.067 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.907,88
6.908,74
% -3.01
23:59
Ons Altın / TL
214.787,68
214.963,92
% -3
23:59
Ons Altın / USD
4.454,23
4.454,79
% -3.19
23:59
Çeyrek Altın
11.052,60
11.295,79
% -3.01
23:59
Yarım Altın
22.036,12
22.591,59
% -3.01
23:59
Ziynet Altın
44.210,40
45.045,00
% -3.01
23:59
Cumhuriyet Altını
45.381,00
46.067,00
% -3.19
13:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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