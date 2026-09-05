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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 5 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Altın fiyatlarında hafta boyunca hareketli seyir devam etti. Altın haftayı düşüşle tamamladı. Ons fiyatı yaklaşık 4.430 dolara geriledi. ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin faiz artırımı beklentisini güçlendirmesiyle altın haftayı düşüşle kapatmış oldu.
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.898 TL seviyesinde fiyatlanırken çeyrek altın ise 11.279 TL seviyesinde fiyatlanıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 45.961 TL seviyesinde fiyatlanıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın 22.559 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 5

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,04
6.898,85
% -0.74
23:59
Ons Altın / TL
214.311,86
214.819,47
% -0.74
23:59
Ons Altın / USD
4.429,67
4.430,19
% -0.96
23:59
Çeyrek Altın
11.036,87
11.279,62
% -0.74
23:59
Yarım Altın
22.004,75
22.559,24
% -0.74
23:59
Ziynet Altın
44.147,46
44.980,51
% -0.74
23:59
Cumhuriyet Altını
45.276,00
45.961,00
% -1.43
16:36
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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