Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 5 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...



ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Altın fiyatlarında hafta boyunca hareketli seyir devam etti. Altın haftayı düşüşle tamamladı. Ons fiyatı yaklaşık 4.430 dolara geriledi. ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin faiz artırımı beklentisini güçlendirmesiyle altın haftayı düşüşle kapatmış oldu.



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.898 TL seviyesinde fiyatlanırken çeyrek altın ise 11.279 TL seviyesinde fiyatlanıyor.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 45.961 TL seviyesinde fiyatlanıyor.



YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın 22.559 TL seviyesinde fiyatlanıyor.