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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 6 Ağustos 2026 Perşembe itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,25 artışla 6 bin 496 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 515 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 631 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını 42 bin 326 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.527,66
6.528,53
% 0.5
11:12
Ons Altın / TL
203.112,25
203.146,05
% 0.54
11:27
Ons Altın / USD
4.267,58
4.268,19
% 0.48
11:27
Çeyrek Altın
10.444,25
10.674,14
% 0.5
11:12
Yarım Altın
20.823,22
21.348,28
% 0.5
11:12
Ziynet Altın
41.784,44
42.574,18
% 0.52
11:12
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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