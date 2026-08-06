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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı (06 Ağustos 2026)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 15.869,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı (06 Ağustos 2026)

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,14 artışla 15.862,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.859,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artarak 15.869,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve yapay zeka denetimlerine ilişkin endişelerle yön bulmakta zorlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul viop
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