Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 6 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 542 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 42 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.