Altın fiyatları rekora koşuyordu ama sürpriz değişim! Sinyal geldi, yön değişti! Bir günde 50 liradan fazla düşüş...

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler sonrası güvenli liman olarak tercih edilen ve haftanın son iş gününde kritik seviyeye doğru koşan altında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'den gelen verilerin sinyalleriyle fiyatlanan altında geri çekilmeler yaşandı.

Haftanın son işlem günlerinde doların küresel çapta güçlenmesi değerli metal altında yönü değiştirdi. Milliyet'te yer alan habere göre, cuma günü akşam saatlerinde ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altında satışlar derinleşti. 2316 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 2322 dolardan kapattı.

BİR GÜNDE 50 LİRADAN FAZLA DÜŞÜŞ

Ons altında görülen düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 2444 lira seviyesine çekildi. 2500 lirayı aşan gram altında böylelikle bir günde 50 liradan fazla düşüş kaydedilmiş oldu. Gram altın haftayı 2450 liradan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 2.450,05

Satış: 2.450,67

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.920,08

Satış: 4.006,85

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.815,66

Satış: 8.013,69

Cumhuriyet altını

Alış: 15.680,31

Satış: 15.978,37

Ons altın

Alış: 2.321,38

Satış: 2.322,57







