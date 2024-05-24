Altın fiyatları resmen çakıldı! Mehmet Şimşek’in açıklaması kafa karıştırdı: ‘Altında yepyeni dönem, Darphane’nin ürettiği altınlar…’

Altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Güçlü ABD ekonomik verileri Hazine getirilerini ve ABD Doları’nı destekleyerek altın fiyatlarını aşağı çekti. Ayrıca Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC tutanaklarında enflasyonun devam etmesi halinde daha fazla faiz artırımının mümkün olduğu belirtilirken, ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri ise 2024 yılı sonuna kadar 27 baz puana düştü.

MYNET ÖZEL

2.200 TON ALTIN ALDILAR

Öte yandan The Wall Street Journal'daki bir makaleye göre, altın fiyatları gelişmekte olan piyasaların merkez bankası alımlarıyla destekleniyordu. Satın almayı tetikleyen unsur ise Batı'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardı. Bu kapsamda Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık 2.200 ton altın metali eklediğini açıkladı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tüm bunlar yaşanırken ons altın fiyatları üst üste 3 gün üst üste düştü. Fed’in FOMC tutanakları sonrası önce yüzde 1’in üzerinde dün de yüzde 2’nin üzerinde gerileme kaydedildi. Bugün altının ons fiyatı 2.331dolar seviyelerinden hareket ediyor.

Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeleri görmesinin ardından hem hareketsiz dolar/TL kuru hem de ons tarafındaki düşüş ile tarihi seviyelerden uzaklaştı. Altının gram fiyatı şu sıralar2.582 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.092 lira ve Cumhuriyet altını 16.008 liradan değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Altın fiyatları iki ileri bir geri hareket ederken yatırımcılar gelecek planlaması için ipuçları bulmanın peşinde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet’e yaptığı açıklamasında, gram altın tarafında 2.700, 3.000 ve 3.500 lira seviyesinin sırasıyla görülebileceğini ve ons altın içinse önce 2.380 devamında 2.280 dolar seviyelerinin beklenmesi gerektiğini belirtti.

“TEMMUZ AYI İTİBARIYLA BAŞLAYACAK”

“Bu hafta altın yatırımcısına ‘panik yapmayın’ uyarım vardı. Ons nereye, gram altın oraya. Sert dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olsa da, altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecek” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Yıla 2.050 lira seviyesinden başlayan gram altın, değer kaybetmesine rağmen 2.452 lira seviyesinde. Yani, 5 ayda gramında 400 lira değer kazanmış. Mayıs-Haziran ayları için manipülasyon fiyatlaması planlandı. Aynısı da oluyor. Temmuz ayı itibariyle yükselişin yeniden başlayacağını söyleyebilirim” diyerek altın fiyatlarında yükseliş için tarih verdi.

HANGİ ALTIN EN ÇOK KAZANDIRIR?

En fazla kazandıran altın türünün hangisi olduğunu sorduğumuz uzman isim, “ Yılın ilk yarısında ithalat yasağı nedeniyle fiziki altın tarafında ciddi sıkıntılar yaşandı. Gram altın karaborsa oldu. Darphane’nin bastığı sarrafiye grubu altınlarda (çeyrek, yarım, cumhuriyet) ciddi işçilikler gördük. Kota bir yandan talep diğer yandan sektörü zorladı” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki kamu bankasını fiziki altın talebini karşılamak için görevlendirdi ve sorun kısmen çözüldü. O dönemlerde vatandaşları hangisinşn alınıp alınmaması konusunda önemli uyarılarım olmuştu. Ancak bugüne baktığımızda hem gram altın hem de sarrafiye grubu altınlarda işçilik kalmadı, her şey normal. Vatandaş parası neye yetiyorsa onunla alımlarını yapabilir. İster 22 ister 24 ayar olsun farketmez, yeter ki altınları olsun.”

“ALTIN AL-SAT YATIRIM ARACI DEĞİLDİR”

Altın alım satım yapacak yatırımcılar için, “Altın al-sat yapılan bir yatırım aracı değildir” uyarısında bulunan Memiş, “Altın, uzun vadeli en çok kazandıran yatırım aracıdır. Son 20 yılda yüzde 8 binden fazla getirisi olan gram altın, Türkiye’de en çok kazandıran yatırım aracı olmuştur. Türkiye’de gram altın dolar ve ons altından beslenen çift ayaklı şanslı bir yatırım aracıdır. Ondan sebep altının fiyatına değil, miktarına odaklansınlar. Fiyat konusunda oldukça rahat olsunlar. Miktarını artıran her zaman şanslıdır. Diğer yandan bankaların alım-satım makas aralığı zaten al-sat fırsatı sunmuyor. Satan yerine koyamaz, zarar eder. Altın sadece ev ya da araç alırken nakde çevrilir.

"ALTINDA YEPYENİ DÖNEM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak, bunun neresi vatandaşın menfaatine? Çıkar çevreleri rahatsız, kusura bakmasınlar” açıklamasını anımsatan İslam Memiş, “Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor” şeklinde yorum yaparken atılabilecek adımları şöyle sıraladı:

“1. Altın basımında yeni dönem: Rafinerilerin ve Darphane’nin ürettiği tüm altınlar seri numaralı bir basım ile kayıt altına alınır. Bu seri numaralı altınlar kayıt altına alındığından en son sahibi kolaylıkla tespit edilebilir.

Yastık altı için yeni uygulama ve teklifler: Bugüne kadar yastık altı altınlar için bir çok uygulama devreye girdi ve ekonomiye kazandırıldı. Bundan sonra daha yüksek faiz getirili teklifler sunulabilir. Kuyum sektörü daralabilir: Yeni yasal düzenlemeler ile kuyumculuk sektörü artık zorlaştırılabilir. Küçük mağazaların çoğu kapatmak zorunda kalabilir. İran örneği gibi. Dijital cihaz zorunluluğu: Yeni üretilen cihazlar ile beraber her şey kayıt altında olacağından satışlar için de hesap makinasına benzer cihazlar zorunlu hale gelebilir.”



