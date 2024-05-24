FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın fiyatları resmen çakıldı! Mehmet Şimşek’in açıklaması kafa karıştırdı: ‘Altında yepyeni dönem, Darphane’nin ürettiği altınlar…’

Altın fiyatları resmen çakıldı! Mehmet Şimşek’in açıklaması kafa karıştırdı: ‘Altında yepyeni dönem, Darphane’nin ürettiği altınlar…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.05.2024 06:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatı yaşadığı sert düşüş ile gram altın fiyatını da aşağı çekti. Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanırken Para Piyasalaı Uzmanı İslam Memiş Mynet’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altının gramı fiyatı için tahminini açıklayan uzman isim, ‘Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor’ dedi ve 4 maddeyi sıraladı. Rafinerilerin ve Darphane’nin ürettiği tüm altınlara seri numarası gelebileceğinin altını çizdi.

Altın fiyatları resmen çakıldı! Mehmet Şimşek’in açıklaması kafa karıştırdı: ‘Altında yepyeni dönem, Darphane’nin ürettiği altınlar…’

Altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Güçlü ABD ekonomik verileri Hazine getirilerini ve ABD Doları’nı destekleyerek altın fiyatlarını aşağı çekti. Ayrıca Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC tutanaklarında enflasyonun devam etmesi halinde daha fazla faiz artırımının mümkün olduğu belirtilirken, ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri ise 2024 yılı sonuna kadar 27 baz puana düştü.

MYNET ÖZEL

2.200 TON ALTIN ALDILAR

Öte yandan The Wall Street Journal'daki bir makaleye göre, altın fiyatları gelişmekte olan piyasaların merkez bankası alımlarıyla destekleniyordu. Satın almayı tetikleyen unsur ise Batı'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardı. Bu kapsamda Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık 2.200 ton altın metali eklediğini açıkladı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tüm bunlar yaşanırken ons altın fiyatları üst üste 3 gün üst üste düştü. Fed’in FOMC tutanakları sonrası önce yüzde 1’in üzerinde dün de yüzde 2’nin üzerinde gerileme kaydedildi. Bugün altının ons fiyatı 2.331dolar seviyelerinden hareket ediyor.

Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeleri görmesinin ardından hem hareketsiz dolar/TL kuru hem de ons tarafındaki düşüş ile tarihi seviyelerden uzaklaştı. Altının gram fiyatı şu sıralar2.582 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.092 lira ve Cumhuriyet altını 16.008 liradan değerleniyor.

ALTIN

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Altın fiyatları iki ileri bir geri hareket ederken yatırımcılar gelecek planlaması için ipuçları bulmanın peşinde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet’e yaptığı açıklamasında, gram altın tarafında 2.700, 3.000 ve 3.500 lira seviyesinin sırasıyla görülebileceğini ve ons altın içinse önce 2.380 devamında 2.280 dolar seviyelerinin beklenmesi gerektiğini belirtti.

ONS ALTIN (24)

“TEMMUZ AYI İTİBARIYLA BAŞLAYACAK”

“Bu hafta altın yatırımcısına ‘panik yapmayın’ uyarım vardı. Ons nereye, gram altın oraya. Sert dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olsa da, altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecek” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Yıla 2.050 lira seviyesinden başlayan gram altın, değer kaybetmesine rağmen 2.452 lira seviyesinde. Yani, 5 ayda gramında 400 lira değer kazanmış. Mayıs-Haziran ayları için manipülasyon fiyatlaması planlandı. Aynısı da oluyor. Temmuz ayı itibariyle yükselişin yeniden başlayacağını söyleyebilirim” diyerek altın fiyatlarında yükseliş için tarih verdi.

GRAM ALTIN (24)

HANGİ ALTIN EN ÇOK KAZANDIRIR?

En fazla kazandıran altın türünün hangisi olduğunu sorduğumuz uzman isim, “ Yılın ilk yarısında ithalat yasağı nedeniyle fiziki altın tarafında ciddi sıkıntılar yaşandı. Gram altın karaborsa oldu. Darphane’nin bastığı sarrafiye grubu altınlarda (çeyrek, yarım, cumhuriyet) ciddi işçilikler gördük. Kota bir yandan talep diğer yandan sektörü zorladı” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki kamu bankasını fiziki altın talebini karşılamak için görevlendirdi ve sorun kısmen çözüldü. O dönemlerde vatandaşları hangisinşn alınıp alınmaması konusunda önemli uyarılarım olmuştu. Ancak bugüne baktığımızda hem gram altın hem de sarrafiye grubu altınlarda işçilik kalmadı, her şey normal. Vatandaş parası neye yetiyorsa onunla alımlarını yapabilir. İster 22 ister 24 ayar olsun farketmez, yeter ki altınları olsun.”

iStock-1472301640

“ALTIN AL-SAT YATIRIM ARACI DEĞİLDİR”

Altın alım satım yapacak yatırımcılar için, “Altın al-sat yapılan bir yatırım aracı değildir” uyarısında bulunan Memiş, “Altın, uzun vadeli en çok kazandıran yatırım aracıdır. Son 20 yılda yüzde 8 binden fazla getirisi olan gram altın, Türkiye’de en çok kazandıran yatırım aracı olmuştur. Türkiye’de gram altın dolar ve ons altından beslenen çift ayaklı şanslı bir yatırım aracıdır. Ondan sebep altının fiyatına değil, miktarına odaklansınlar. Fiyat konusunda oldukça rahat olsunlar. Miktarını artıran her zaman şanslıdır. Diğer yandan bankaların alım-satım makas aralığı zaten al-sat fırsatı sunmuyor. Satan yerine koyamaz, zarar eder. Altın sadece ev ya da araç alırken nakde çevrilir.

iStock-1665086458

"ALTINDA YEPYENİ DÖNEM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak, bunun neresi vatandaşın menfaatine? Çıkar çevreleri rahatsız, kusura bakmasınlar” açıklamasını anımsatan İslam Memiş, “Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor” şeklinde yorum yaparken atılabilecek adımları şöyle sıraladı:

GRAM ALTIN (44)

“1. Altın basımında yeni dönem: Rafinerilerin ve Darphane’nin ürettiği tüm altınlar seri numaralı bir basım ile kayıt altına alınır. Bu seri numaralı altınlar kayıt altına alındığından en son sahibi kolaylıkla tespit edilebilir.

  1. Yastık altı için yeni uygulama ve teklifler: Bugüne kadar yastık altı altınlar için bir çok uygulama devreye girdi ve ekonomiye kazandırıldı. Bundan sonra daha yüksek faiz getirili teklifler sunulabilir.
  2. Kuyum sektörü daralabilir: Yeni yasal düzenlemeler ile kuyumculuk sektörü artık zorlaştırılabilir. Küçük mağazaların çoğu kapatmak zorunda kalabilir. İran örneği gibi.
  3. Dijital cihaz zorunluluğu: Yeni üretilen cihazlar ile beraber her şey kayıt altında olacağından satışlar için de hesap makinasına benzer cihazlar zorunlu hale gelebilir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LC Waikiki online satış platformunu tanıttıLC Waikiki online satış platformunu tanıttı
Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'
TKBB'nin 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildiTKBB'nin 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın ons altın
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'

Bakan Şimşek'ten net mesaj: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'

Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.