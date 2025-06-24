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Altın fiyatları son durum (24 Haziran 2025 Salı) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 228 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları son durum (24 Haziran 2025 Salı) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN FİYATI

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 317 dolardan işlem görüyor.

Taraflarca henüz doğrulanmayan İsrail-İran ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Bunula birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti ise İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken, taraflardan gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 280 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.235,25
4.235,67
% -1.29
12:07
Ons Altın / TL
131.634,65
131.662,27
% -1.35
12:22
Ons Altın / USD
3.320,99
3.321,28
% -1.41
12:22
Çeyrek Altın
6.776,40
6.925,33
% -1.29
12:07
Yarım Altın
13.510,45
13.850,65
% -1.29
12:07
Ziynet Altın
27.105,61
27.616,59
% -1.29
12:07
Cumhuriyet Altını
28.350,00
28.778,00
% -1.74
12:05

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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