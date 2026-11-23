Türkiye'deki limanlarda yılın ilk 10 ayında yoğun gemi trafiği yaşandı. Ocak-ekim döneminde limanlara toplam 50 bin 859 gemi yanaşırken bunların 19 bin 530'unu Türk bayraklı, 31 bin 329'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu. Yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da 10 Ekim itibarıyla 576 bin 953'e ulaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün verileri, Türk limanlarındaki gemi hareketliliğinin son yıllardaki seyrini ortaya koydu. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında limanlara 48 bin 821 gemi uğrarken bu sayı 2021'de 51 bin 199 olarak kaydedildi.

LİMANLARDAKİ GEMİ SAYISI YILLAR İÇİNDE ARTTI

Türkiye limanlarına uğrayan gemi sayısı 2022 yılında 58 bin 52'ye yükseldi. Artış sonraki yıllarda da devam etti. 2023'te 60 bin 195 geminin ziyaret ettiği limanlara, 2024 yılında ise 60 bin 594 gemi yanaştı.

DHA

7 YILIN ZİRVESİ 2025'TE GÖRÜLDÜ

Limanlardaki gemi trafiği geçen yıl daha yüksek seviyelere ulaştı. 2025 yılında Türkiye limanlarına gelen toplam gemi sayısı 62 bin 656 olarak kayıtlara geçti. Böylece son 7 yılın en yüksek rakamı görüldü.

Geçen yıl limanlara yanaşan gemilerin 21 bin 907'si Türk bayrağı taşırken 40 bin 749'u yabancı bayraklı gemilerden oluştu. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise toplam 50 bin 859 gemi limanlara uğradı. Bunların 19 bin 530'u Türk, 31 bin 329'u yabancı bayraklı olarak kaydedildi.

RO-RO HATLARINDA 576 BİN ARAÇ TAŞINDI

Deniz yoluyla gerçekleştirilen araç taşımacılığında da önemli rakamlara ulaşıldı. Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı 2024 yılında 706 bin 387 olurken 2025'te 724 bin 726'ya çıktı.

Geçen yıl bu hatlar üzerinden Türkiye'ye 359 bin 923 araç giriş yaptı. Ülkeden yurt dışına taşınan araç sayısı ise 364 bin 803 oldu.

Bu yıl 10 Ekim itibarıyla Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı 576 bin 953 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde 287 bin 30 araç Türkiye'ye gelirken 289 bin 923 araç ülkeden ayrıldı.

Ro-Ro taşımacılığında araçların büyük bölümü Trieste ve Bari gibi Avrupa güzergahlarında gerçekleştirilen seferlerle taşındı.