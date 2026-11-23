Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karahan, "Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Türk lirasına olan talebin desteklenmesi durumunda, başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı.