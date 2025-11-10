Altın fiyatları tırmanıyor! Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını bitirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, yeni haftada fiyatlamalara pozitif yansıyor. Peki, altında son durum ne? İşte detaylar...

10 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla gram altın 5.549 TL'ye, çeyrek altın ise 9.075 TL'ye yükseldi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.075 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Düne göre gram altın fiyatı %1,77, ons altın ise %1,85 oranında değer kazandı. Yatırımcılar “Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?” sorusuna yanıt ararken, analistler yükseliş trendinin kısa vadede sürebileceğini belirtiyor.

10 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 4070 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 17.21 itibarıyla 5549 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 9067 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 18.135 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 38.196 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 93.335 TL seviyesinde.