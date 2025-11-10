FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları tırmanıyor! Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Sert yükselişten sonra düşüşe geçen altında yeniden bir hareketlilik yaşandı. Piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle pozitif seyrediyor. Gram altın 5.549 TL, çeyrek altın 9.075 TL, ons altın 4.075 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları tırmanıyor! Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...
Cansu Akalp

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını bitirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, yeni haftada fiyatlamalara pozitif yansıyor. Peki, altında son durum ne? İşte detaylar...

10 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla gram altın 5.549 TL'ye, çeyrek altın ise 9.075 TL'ye yükseldi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.075 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Düne göre gram altın fiyatı %1,77, ons altın ise %1,85 oranında değer kazandı. Yatırımcılar “Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?” sorusuna yanıt ararken, analistler yükseliş trendinin kısa vadede sürebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları tırmanıyor! Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları... 1

10 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 4070 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 17.21 itibarıyla 5549 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 9067 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 18.135 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 38.196 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 17.21 itibarıyla 93.335 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sona gelindi! Zorunlu Afet Sigortası geliyorSona gelindi! Zorunlu Afet Sigortası geliyor
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Kasım 2025)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Kasım 2025)

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.