FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken dev bankadan Eylül tahmini geldi!

Gram altın 6350 TL, ons altın 4000 dolar seviyesinde işlem görürken dev banka Sucden Financial, altın için eylül ayı tahminini paylaştı.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken dev bankadan Eylül tahmini geldi!
Cansu Çamcı

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişken yeni bir tahmin geldi. Kitco News'te yer alan habere göre Londra merkezli Sucden Financial yılın üçüncü çeyreğine ilişkin altın beklentilerini paylaştı.

Şirketin yayımladığı metal piyasası raporuna göre, yüksek reel faizler ve sıkı para politikaları kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Buna karşın merkez bankalarının güçlü altın alımları, rezerv çeşitlendirme politikaları ve jeopolitik riskler değerli metal için önemli destek unsurları olmayı sürdürüyor.

Sucden Financial, ons altının eylül ayı sonuna kadar 3.950-4.300 dolar bandında dalgalanmasını bekliyor.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken dev bankadan Eylül tahmini geldi! 1

Raporda, fiyatların bu aralığın alt sınırına yaklaşmasının alım talebini artırabileceği belirtilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme sinyali vermemesi halinde 4.200 doların üzerindeki kalıcı yükselişlerin zor olabileceği ifade edildi.

Analistler, altının yıl başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 30 geri çekilmesine rağmen makroekonomik göstergelere kıyasla hala yüksek seviyelerde işlem gördüğünü değerlendirdi.

Raporda, ABD doları ve reel faizlerin işaret ettiği seviyelerin üzerinde fiyatlanan altının, jeopolitik risk primini henüz tamamen kaybetmediğine dikkat çekildi.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken dev bankadan Eylül tahmini geldi! 2

Merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesi, yüksek kamu borçları ve küresel belirsizlikler de uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında gösterildi.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken dev bankadan Eylül tahmini geldi! 3

Sucden Financial, kısa vadeli düzeltmelerin uzun vadeli yükseliş trendini sona erdirmediğini vurgularken, güvenli liman talebinin zayıflaması halinde ilave geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA

Raporda gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Analistler, imalat sektöründeki yavaşlama ve endüstriyel talepteki zayıflığın kısa vadede gümüş fiyatlarını baskılayabileceğini belirtti.

Sucden Financial, gümüşün eylül sonuna kadar 56-66 dolar/ons bandında hareket etmesini beklerken, 50 doların orta seviyelerine yaklaşan fiyatların alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyorAtanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor
Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli olduSigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu

Anahtar Kelimeler:
banka eylül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.