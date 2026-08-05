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Fenomen olmak 45 bin TL'ye mal oluyor

Son dönemde sosyal medyanın giderek daha fazla yaygınlaşmasıyla fenomenlik yani içerik üreticiliği de pek çokları için alternatif bir meslek haline geldi. Peki, içerik üreticisi olmak isteyenler hangi maliyetlerle karşı karşıya kalıyor? İşte detaylar...

Fenomen olmak 45 bin TL'ye mal oluyor
Hande Dağ

Sosyal medya ile birlikte var olan bir meslek olan içerik üreticiliği özellikle gençler arasında oldukça popüler. Ancak fenomen olmak isteyenler için yalnızca bir telefon yeterli olmuyor. Ekipman alışverişine çıkanların aldıkları ve maliyeti belli oldu.

Fenomen olmak 45 bin TL ye mal oluyor 1

İçerik üreticiliği son yılların trendi haline gelirken yeni bir iş alanı olarak hayalleri süslüyor. Show Haber'de yer alan habere göre; içerik üretmek isteyenlerin yaptığı alışverişler verilere yansırken en büyük yatırım kameradan çok aksesuarlara yapıldı.

SADECE KAMERAYA DEĞİL AKSESUARLARA DA YÖNELİYORLAR

Sosyal medyanın günlük hayatın bir parçası haline gelmesiyle birlikte içerik üreticisi olmak isteyenlerin sayısı da günden güne arttı. Buna göre kameraların da çok satmaya başladığı aktarıldı. Ancak içerik üretmek isteyenlerin yalnızca kameralara değil aksesuarlarına da yöneldiği belirtildi. Kameralara talebin yüzde 75, aksesuarlara talebin ise yüzde 1600 arttığı kaydedildi.

Fenomen olmak 45 bin TL ye mal oluyor 2

MALİYETİ 45 BİN TL'Yİ BULUYOR

Peki, içerik üretmek isteyen biri ilk olarak nelere ihtiyaç duyuyor? Başlangıç olarak bir vlog kamerası, yaka mikrofonu, led ışık ve tripodun yeterli olduğu belirtilirken içerik üretmenin ya da fenomen olmanın maliyetinin 45 bin TL'yi bulduğu aktarıldı.

Fenomen olmak 45 bin TL ye mal oluyor 3

Haberde konuşan bir yetkili "Kamera için 35 bin TL civarında başlar. 2 bin TL civarında tripodlar vardır. Led ışıklar aynı şekilde 2 bin 500 TL civarındadır. Mikrofonlar da 5000 - 5500 lira civarındadır" dedi.

Kimi başlamadan ekipman alışverişine çıkarken kimi başlamak için telefonun yeterli olduğu görüşünde. Yetkili "Genelde bu işi yapmak isteyenler birazcık bilinçli geliyor. Ürünleri tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen meslek
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