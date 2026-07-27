Altın fiyatları yükselişte! İslam Memiş'ten uyarı: 'Bir anda değişebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteleme kararı alması değerli metal fiyatlarına olumlu yönde yansıdı. Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Hafta sonu gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu bir nebze düşürdüğünü belirten Memiş, "Hafta sonu yine ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. 'Saldırıyı erteledim' dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi, yüzde 6,5 civarında bir geri çekilme oldu" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün diğer varlıkları desteklediğini vurgulayan Finans Analisti, "Bu durum petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu. Altının gram ve ons fiyatı yüzde 1 yükselişle haftaya başladı" dedi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI RÜZGARI TERSİNE ÇEVİREBİLİR"

Altın piyasasındaki güncel rakamları paylaşan İslam Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü, şu anda 4090 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı ise şu anda 6230 lira, Kapalıçarşı piyasasında ise 6275 lira seviyesini görmüştü" şeklinde konuştu.

Memiş, piyasaların Trump'ın tutarsız açıklamaları nedeniyle yön bulmakta zorlandığını belirterek, "Yarın akşamdan itibaren petrol fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak ancak Trump'ın farklı bir söylemi rüzgarı tersine çevirebilir" uyarısında bulundu.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR BEKLENTİSİ

Bu haftanın ekonomi takvimi açısından oldukça yoğun olduğunu hatırlatan Finans Analisti, "Önemli ve kritik bir hafta. 29 Temmuz Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere, cuma günü ise Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu gelişmeler altın ve petrol fiyatlarında dalgalı bir seyre yol açacaktır" dedi.

Memiş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Şu anda savaşa odaklı, petrol fiyatlarına odaklı bir altın piyasası var karşımızda. Yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma beklentimiz vardı, gerçekleşti ama sürdürülebilir olmadı. Altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor."

"KİLİT NOKTA SAVAŞIN BİTMESİ"

Gelecek dönem için kilit noktanın savaşın bitmesi olduğunu ifade eden Memiş, "Kilit nokta Orta Doğu'daki savaşın bitmesi ve petrol fiyatlarının normalleşmesi. Ons altını 4000-4200 dolar aralığında, gram altını ise 6000-6500 lira aralığında takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.