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  4. Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi! İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı: Gram altın için bu ayki rakamı açıkladı

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi! İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı: Gram altın için bu ayki rakamı açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.08.2024 07:52
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Altın fiyatları Fed faiz kararı, ABD’den gelen veriler ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik risklerin etkisi ile bu hafta yüzde 3’e yakın yükselerek yeni rekorlara sahne oldu. Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatını da zirveye taşıdı. Ağustos ayında altın gram fiyatı için kritik seviyeyi açıklayan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, “Ağustos’ta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz” dedi ve yılsonu öngörüsünü de dile getirdi.

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi! İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı: Gram altın için bu ayki rakamı açıkladı

Altın fiyatları geçen hafta yaklaşık bir ay aradan sonra ilk kez düşüş yaşadıktan sonra agresif bir şekilde toparlandı ve bu hafta büyük kazanımlara ulaştı, hatta kısa süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Altın fiyatları geçen haftaki zayıf performansın ardından istikrara kavuştu. Altın, artan jeopolitik gerginlikler ve ABD ekonomisinin zayıfladığına işaret eden yeni verilerin ardından Aralık teslimatlı altın kontratları cuma günü tarihinde ilk kez ons başına 2.500 doların üzerine çıktı ve 2.522,50 doları gördü. Spot altın, bu ayın başlarında ulaştığı 2.483,73 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaşarak 2.477,73 dolara kadar çıktı.

ONS ALTIN (15)

ONS ALTIN PERFORMANSI YÜZ GÜLDÜRDÜ

Altın, Orta Doğu'daki gerginliklerden kaynaklanan güvenli liman talebinin artması ve faiz indirimi beklentilerinin metali yatırımcılar için daha cazip hale getirmesiyle, bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 3’ye yakın değer kazandı ve Nisan ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi.

ONS ALTIN (7)

DOLAR ENDEKSİNDE 4 AY SONRA İLK!

Rekor kırılan performans haftasında yatırımcılar Çarşamba günkü Fed faiz kararı ve Cuma günü yayınlanan ABD tarım dışı istihdam verisini bekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, dolar endeksi de işverenlerin Temmuz ayında ekonomistlerin tahminlerinden daha az istihdam yarattığını gösteren verilerin ardından Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'e yükseldi.

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FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Veriler, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü yaptığı, ABD ekonomisinin beklenen yolda ilerlemesi halinde faiz oranlarının Eylül ayında düşürülebileceğini söylemesinin ardından geldi.

GRAM ALTIN (3)

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940, euro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.608,16
2.608,81
% 5,89
23:59
Ons Altın / TL
81.050,25
81.215,65
% 191,83
23:59
Ons Altın / USD
2.443,37
2.443,98
% -2,77
23:59
Çeyrek Altın
4.173,05
4.265,40
% 9,62
23:59
Yarım Altın
8.320,03
8.530,81
% 19,26
23:59
Ziynet Altın
16.692,22
17.009,44
% 38,40
23:59
Cumhuriyet Altını
17.475,00
17.739,00
% 150,00
17:00

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Peki altın fiyatları daha da artar mı? Gram altın fiyatı ne olur? Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, “Her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altın göreceğiz. Gram altın TL'de 2.520- 2.620 lira aralığını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (53)

“ALACAKLARA GÜVENMEYİN”

İslam Memiş, Temmuz ayının finansal açıdan stresli geçtiğini belirtti. Çalışanlar ve tatilciler için zor bir ay olduğunu ifade eden uzman isim Ağustos ayının da Temmuz'u aratmayacağını vurguladı. "Temmuz, nakit sıkıntısının hissedildiği bir ay oldu. Ağustos ise nakitin yetişmediği bir ay olacak. Buna göre hazırlık yapılmalı, son dakikaya bırakılmamalı" dedi.

GRAM ALTIN (1)

“AĞUSTOS’TA ZİRVE 2.730 TL”

Ayrıca yatırımcılara, fiyata değil miktara odaklanmaları gerektiğini tavsiye etti. Savaş konusunun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Memiş, piyasanın genel beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz. Ağustos’ta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz” diyerek gram altın tahminini açıklayan İslam Memiş, “Her ay yeni rekor denemesi ile yoluna devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira” değerlendirmesini yaptı.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,17
33,23
% 0,11
23:59
Euro
36,25
36,29
% 0,46
23:59
İngiliz Sterlini
42,47
42,71
% 0,32
23:59
Avustralya Doları
21,59
21,64
% 0,11
23:59
İsviçre Frangı
38,67
38,76
% 0,81
23:59
Rus Rublesi
0,39
0,39
% 0,00
23:59
Çin Yuanı
4,64
4,64
% 0,07
19:20
İsveç Kronu
3,13
3,15
% 0,06
23:59
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