Altın fiyatlarında faiz etkisi, yükselişe geçti! İslam Memiş temmuzda altının geleceği seviyeyi açıkladı: "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyir hakimken altın fiyatları ise dünden bu yana yükselişe geçti. Son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları güne yine yukarı ivmeli başladı. Bayram öncesi altın için alım fırsatı uyarıları yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayında gram altının geleceği seviyeyi açıkladı. Memiş, "Kuyumcularda kuyruk oluşacak" dedi. 21 Haziran'da güncel altın fiyatları...

Youtube kanalındaki videoda İslam Memiş, "Ons altın 2363 dolar seviyesinde. Beklentimiz 2280 dolar seviyesinde. 2293 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar buradan yükseliş gerçekleştirdi. 2363 dolar seviyesi 2340 direncini kırdı yukarıda. Toparlanma isteğine devam eden bir ons altın var." değerlendirmesini yaptı.

"BAYRAMDAN ÖNCE UYARILARIMI DİKKATE ALANLAR AÇIKTA KALMADI"

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın TL fiyatı bayramdan önce 2420 lira seviyesine kadar gerilemişti. Alın bu fırsatları bulamazsınız demiştim.

Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde. Bayram öncesi ve bayram sonrasına baktığımızda gram altının değeri 100 lira arttı. Bayramdan önce uyarıları dikkate alan altın pozisyonunu kapatanlar iyi bir hareket yaptı, açıkta kalmadı."

TEMMUZ SEVİYESİNİ AÇIKLADI

Temmuz ayı itibariyle 2600 ve 2700 yıl sonunda 3000 ve 3500 lira beklentimiz devam ediyor.

"KUYUMCULARDA KUYRUK OLACAK"

Geç kaldın mı hayır yine de alabilirsin. Altın ne zamanki 2700 lira seviyesini kıracak kuyumcularda kuyruk oluşacak. Ne zamanki 3 bin lira seviyesini görecek kuyumcularda kuyruk oluşmaya devam edecek. Toplumun maalesef finansal okuryazarlığı böyle.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram altın satış fiyatı: 2.491,54 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 4.110,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 8.213,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 16.200,80 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.376,00 TL







